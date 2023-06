ഡ്രസ് മേക്കിങ് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടിസ് വരെ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യമായി പഠിക്കാം; വിശദാംശങ്ങളിങ്ങനെ...

കേന്ദ്ര സ്കിൽ ഡവലപ്മെന്റ് & ഒൻട്രപ്രനർഷിപ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള നാഷനൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (പഴയ ആർവിടിഐ) നൈപുണ്യവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി വനിതകൾക്ക് 9 ദീർഘകാല പ്രോഗ്രാമുകൾ. National Skill Trainers' Institute for Women, Kazhakuttom, Trivandrum – 695 582; ഫോൺ: 90377 48852; ഇമെയിൽ: nstitrivandrum@gmail.com, വെബ്: nstiwtrivandrum.dgt.gov.in - ലിങ്ക് CTS 2023-24 Batch Admission Prospectus. ട്യൂഷൻ ഫീയും പരീക്ഷാഫീയും സൗജന്യം.

Read Also : ഐഐടി അഡ്മിഷൻ വേണ്ടെന്നു വച്ച നടി, ഒടുവിൽ അഭിനയം വിട്ടു, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലെ ഉന്നത

പ്രോഗ്രാം, കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം, പ്രവേശനയോഗ്യത, സീറ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ:

1) ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, 2 വർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 24 സീറ്റ്

2) കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ & പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഒരുവർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 48

3) ഡിടിപി ഓപ്പറേറ്റർ, ഒരുവർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 24

4) ഡ്രസ് മേക്കിങ്, ഒരുവർഷം, 8–ാം ക്ലാസ്, 20

5) ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്, 2 വർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 24

6) സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടിസ് – ഇംഗ്ലിഷ്, ഒരു വർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 24

7) ഐഒടി ടെക്നിഷ്യൻ (സ്മാർട് സിറ്റി), ഒരു വർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 24

8) അഡിറ്റിവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിഷ്യൻ, 3ഡി പ്രിന്റിങ്, ഒരു വർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 20

9) ടെക്നിഷ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ & റിപ്പയർ, 2 വർഷം, 10–ാം ക്ലാസ്, 24

ഒൻപതാമത്തെ കോഴ്സിൽ ചില ഐടിഐക്കാർക്കു രണ്ടാം വർഷ ലാറ്ററൽ എൻട്രിയുമുണ്ട്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയില്ല. ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് അപേക്ഷാഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പൂരിപ്പിച്ച്, നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഇ–മെയിലിലോ സമർപ്പിക്കാം. പൂർണവിവരങ്ങളും സൈറ്റിലുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും.

Content Summary : Apply for the National Skill Trainers' Institute for Women's Free Skill Development programmes