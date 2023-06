മണിപ്പുരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ കായികപരിശീലകരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ദേശീയസ്ഥാപനമാണ് നാഷനൽ സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എൻഎസ്‌യു). ഇവിടത്തെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് 25 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വെബ്സൈറ്റ്: www.nsu.ac.in.

Read Also : ഡ്രസ് മേക്കിങ് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടിസ് വരെ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യമായി പഠിക്കാം

പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവ:

1) ബിപിഇഎസ് : 3 വർഷം, 45% മാർക്കോടെ പ്ലസ്ടുവും സ്പോർട്സ് നേട്ടങ്ങളും വേണം.

2) എംപിഇഎസ്: 2 വർഷം

3) ബിഎസ്‌സി സ്പോർട്സ് കോച്ചിങ്: 4 വർഷം

4) എംഎസ്‌സി സ്പോർട്സ് കോച്ചിങ്: 2 വർഷം

5) എംഎ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി: 2 വർഷം

6) എംഎസ്‌സി അപ്ലൈഡ് സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷൻ: 2 വർഷം

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ജൂലൈ 18നു തിരുവനന്തപുരമുൾപ്പെടെ 9 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ മികവും സ്പോർട്സ്‌ നേട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണു സിലക്‌ഷൻ.

കായികശേഷിപരിശോധനയുമുണ്ട്. 30% സീറ്റുകൾ വനിതകൾക്കാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാഫീ 1000 രൂപ. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും വെവ്വേറെ അപേക്ഷയും ഫീയും വേണം.

Content Summary : Apply for various UG,PG programmes at the National Sports University