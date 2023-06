സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റുന്നവരെ വിശ്വസിക്കണോ?

പ്രായാധിക്യത്താൽ സിംഹത്തിന് ഇരപിടിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാതായി. ഒരു ദിവസം വെറുതേ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിനിടെ നദിയിൽ ഒരു വജ്രമാല കിടക്കുന്നതു സിംഹം കണ്ടു. അതെടുത്ത് കല്ലിനുമുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് സിംഹം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: എന്റെ മരണമടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ മാല ആർക്കുവേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപകടം മുൻകൂട്ടി കണ്ട ആരും അടുത്തുവന്നില്ല. ഒരു യാത്രക്കാരനു മാലയിൽ താൽപര്യം തോന്നി. എങ്കിലും ഭയമുള്ളതുകൊണ്ട് മാറിനിന്നു. അപ്പോൾ സിംഹം പറഞ്ഞു: ഞാനിപ്പോൾ സസ്യഭുക്കാണ്; ധൈര്യമായി വന്നോളൂ. അതു വിശ്വസിച്ച യാത്രക്കാരൻ നദി കുറുകെ കടന്ന് സിംഹത്തിന് അടുത്തേക്കു പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ, കരയെത്താറായപ്പോഴേക്കും അയാളുടെ കാലുകൾ ചെളിയിൽ പൂണ്ടു. സിംഹം അയാളെ അടിച്ചുവീഴ്ത്തി.

അടിസ്ഥാനഭാവങ്ങൾ അവസാനകാലംവരെ ഉണ്ടാകും. പുലി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിന്റെ പുള്ളികൾ മായില്ല. തിരുത്തലുകൾ പലപ്പോഴും അലങ്കാരവേലകൾ മാത്രമാണ്. ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനോടും ഇടപഴകുന്ന സമൂഹത്തോടും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മിനുക്കുപണികൾ മാത്രമാകും ചില പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങൾ. സത്തയിലുള്ളത് അങ്ങനെതന്നെ അവശേഷിക്കും. ആളുകളെ അവരുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢതയ്ക്കും സ്വയം വളർച്ചയ്ക്കും പ്രധാനം.

സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റുന്നവർക്കു സത്യസന്ധമായ സ്ഥിരംവഴികളുണ്ടാകില്ല. തത്സമയ നേട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവർ കുറുക്കുവഴികൾ പ്രയോഗിക്കും. ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ഒരാൾക്കു സ്വഭാവവ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുപിന്നിൽ കാര്യസാധ്യത്തിന്റെ ഒളിയമ്പുകളുണ്ടാകാം. രൂപാന്തരം ആർക്കും സംഭവിക്കില്ലെന്നല്ല. പക്ഷേ, ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾക്കു ചില സവിശേഷതകളുണ്ടാകും.

നല്ല കാലത്തുതന്നെ നന്നാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ആത്മാർഥതയുണ്ടാകും. ബലഹീനനായശേഷമുള്ള മാനസാന്തരം നിവൃത്തികേടുകൊണ്ടാണ്. ലാഭസാധ്യതകൾ വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കുവേണ്ടിയാകാം ചില മാറ്റങ്ങൾ. സ്ഥാനമോ ബഹുമതിയോ സമ്പത്തോ അതിലുണ്ടാകും. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളിൽ നിഷ്കളങ്കത്വം ഉണ്ട്. ക്രമാനുഗതമായ രൂപാന്തരങ്ങളിൽ സ്വാഭാവിക നന്മയുണ്ട്.

