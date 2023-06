ചിലരുടെ സാമീപ്യംപോലും അസാധാരണമായ ഊർജം പകരാറുണ്ടോ?; കാരണമിതാവാം

പതിവുപോലെ അമ്മയ്ക്കുള്ള മണി ഓർഡറുമായി പോസ്റ്റ്മാനെത്തി. ആയിരം രൂപ കൈമാറിയശേഷം പണമയയ്ക്കുന്ന മകനുമായി സംസാരിക്കാൻ സ്വന്തം ഫോണും നൽകി. ഫോൺ ചാർജായി നൂറു രൂപ അമ്മ നൽകിയെങ്കിലും അയാൾ വാങ്ങിയില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ കട നടത്തുന്ന സുഹൃത്ത് അയാളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി ചോദിച്ചു: നിങ്ങളെന്തിനാണ് എല്ലാ മാസവും ഈ അമ്മയ്ക്കു സ്വന്തം കയ്യിൽനിന്നു പണം നൽകുന്നത്; ആ അമ്മയുടെ മകനായി സംസാരിക്കാൻ എനിക്കു നൂറു രൂപ നൽകുന്നത്. പോസ്റ്റ്മാൻ പറഞ്ഞു: അമ്മയുടെ മകൻ വിദേശത്തുനിന്ന് ആയിരം രൂപ സ്ഥിരമായി അയയ്ക്കുമായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപ് അയാൾ മരിച്ചു. അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അമ്മയുമായി. മകനായി അഭിനയിച്ചതിനു ലഭിച്ച പണം മുഴുവൻ കട നടത്തുന്നയാൾ തിരിച്ചു നൽകി.

Read Also : സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറ്റുന്നവരെ വിശ്വസിക്കണോ?

അന്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൂര്യോദയങ്ങൾ നിഷേധിക്കാത്തവരാണ് അനുഗൃഹീതർ. കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്കെല്ലാം കാഴ്ചയിൽ അലങ്കാരമോ പ്രകാശമോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അവനവന്റെ തുരുത്തുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ ആകും പലരും. തങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധാരണയില്ലാതെ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നവരുമുണ്ടാകും. തന്റെ ദിനങ്ങൾ അസ്തമിച്ചെന്ന ചിന്ത വിശ്വാസപ്രമാണമാക്കി ഇരുളിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ വെളിച്ചമെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ സുഗമമായി നീങ്ങുമായിരുന്നു. അത്തരം യാത്രികരുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതിനെക്കാൾ പുണ്യപ്രവൃത്തി മറ്റെന്താണ്. എവിടെങ്കിലും നങ്കൂരമിടാൻ എല്ലാവരുമാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പോലുമറിയാതെ ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നവരാണ് യഥാർഥ മഹാന്മാർ. തങ്ങളാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് സൽക്കർമങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ചിലരുടെ വിനോദം.

ബന്ധങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും ഇടപെടലിലും വിട്ടുപോയ പല അദൃശ്യകണ്ണികളും വിളക്കിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലരുടെ സാമീപ്യംപോലും അസാധാരണമായ ഊർജം പകരും. മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്ന ഉന്മേഷത്തിന്റെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും അളവിൽ ജീവിതം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടാൽ കുറെക്കൂടി ക്രിയാത്മകമാകും ദിനചര്യകൾ.

Content Summary : What is the reason behind some people always trying to make others happy?