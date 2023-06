മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവേണം; മറുപടി പറയാൻ മാത്രമല്ല, മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കണം

ഗുരുവും ശിഷ്യരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ആളുകൾ ദേഷ്യത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു. ശിഷ്യർ ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു: ‘‘അവർ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്’’. ഗുരു പറഞ്ഞു: ‘‘അവരുടെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു’’. സ്വരം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ചാലും ഇത്ര അടുത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാനാകില്ലേ എന്നതായി അവരുടെ സംശയം. ഗുരു പറഞ്ഞു: ‘‘ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ അകലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണു ശബ്ദമുയരുന്നത്’’. കുറച്ചു മുന്നോട്ടുപോയപ്പോൾ പ്രണയബദ്ധരായ യുവമിഥുനങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത് ഗുരു പറഞ്ഞു: ‘‘അവർ സംസാരിക്കുന്നതു താഴ്ന്ന സ്വരത്തിലാണ്. കാരണം, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലമില്ല’’.

Read Also : ചിലരുടെ സാമീപ്യംപോലും അസാധാരണമായ ഊർജം പകരാറുണ്ടോ?; കാരണമിതാവാം

കാതുകളോടു സംസാരിക്കുന്നവർ ശബ്ദിക്കും. ഹൃദയത്തോടു സംസാരിക്കുന്നവർ മന്ത്രിക്കും. കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതല്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ബന്ധങ്ങൾ തളിർക്കുന്നതിന്റെയും തഴച്ചുവളരുന്നതിന്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം. മൃദുലഭാഷണങ്ങളിലൂടെ തുടങ്ങുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ കഠിനവാക്കുകളിലേക്കു മാറുന്നെങ്കിൽ അവിടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു എന്നുതന്നെയാണ് അർഥം.

മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുന്നവരും മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുന്നവരുമുണ്ട്. മറുപടിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സംഭാഷണങ്ങളിൽ പുരോഗതിയില്ല; അവരുടെ സംസാരം വഴിത്തിരിവോ പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടാക്കില്ല. തങ്ങൾക്ക് എന്താണു പറയാനുള്ളതെന്നു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് അപരന്റെ വിശദീക രണങ്ങളെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദംകൊണ്ട് അവർ പ്രതിരോധിക്കും. മുൻവിധികളുമായി വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കുന്നവരിലൂടെയാണു മാനസാന്തര മുണ്ടാകുന്നത്. അവർ പറച്ചിലിനെക്കാൾ കേൾവിയിലാണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപരന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈകാരികഭാവം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു.

ബന്ധങ്ങളിലെ അകലം മാനസിക ദൂരമാണ്. അടുത്തിരിക്കുമ്പോഴും അകലത്തിലായിരിക്കുന്നവരും അകന്നിരിക്കു മ്പോഴും അടുപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അടുപ്പം ചർമസ്പർശമല്ല, ഹൃദയസ്പർശമാണ്. അതിൽ നിരീക്ഷണവും ശ്രദ്ധയുമുണ്ട്. പറയാതിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ പറയാത്ത അർഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് തുടർബന്ധം ഹൃദ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ഒന്ന്, മൗനത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറം ശബ്ദമുഖരിതമാണ്. രണ്ട്, ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നിസ്സഹായത തളംകെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്.

Content Summary : 2 Tips On Communicating With Others