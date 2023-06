എല്ലാം എനിക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരോട്?; തോൽപിക്കാനും കീഴടക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതായാൽ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്...

തർക്കത്തിനിടെ തന്നെ നിസ്സാരനാക്കി കാണാൻ ശ്രമിച്ച തത്വജ്ഞാനിയോട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു: ‘‘ആളറിഞ്ഞു സംസാരിക്കണം. ലോകം കീഴടക്കിയ ആളാണു ഞാൻ. താങ്കളെന്താണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്?’’. തത്വജ്ഞാനി പറഞ്ഞു: ‘‘എനിക്കു കീഴടക്കാനുള്ളതാണ് ലോകം എന്ന ധാരണയെ കീഴടക്കിയ ആളാണു ഞാൻ’’.

ഞാനാണ് എല്ലാം, എനിക്കുവേണ്ടിയാണ് എല്ലാം എന്ന ചിന്തയാണ് എല്ലാ സ്വയംനശീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെയും ആരംഭം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതൊന്നും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നില്ല. പൊതുസംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയാണ് എല്ലാം. ഏതു നദിയാണ് മറ്റു നദികളെയെല്ലാം തന്നിലേക്കടുപ്പിച്ച് അവയിലെ ജലംകൂടി സ്വന്തമാക്കാനൊഴുകുന്നത്? കൊടുമുടികളേതെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതാകാനായി മറ്റുള്ളവയെ ഇടിച്ചുനിരത്താറുണ്ടോ? പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ മതിലുകെട്ടി സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടോ?

ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണു താനെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അർഥപൂർണമാക്കുന്നത്. താനാണ് വിശ്വം എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരെല്ലാം കൂടിയാണ് മണ്ണ് കുഴിമാടം മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്വൈരവിഹാരം നടത്താനുള്ള ഭൂപ്രദേശം എവിടെയുമുണ്ട്. ആർക്കും സ്വന്തമാക്കി അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പ്രകൃതി ഒരിടത്തുമില്ല.

കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട, കീഴടക്കിയും ജീവിക്കേണ്ട. എല്ലാറ്റിന്റെയും അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചും അവനവന്റെ നിലനിൽപിനു വേണ്ടവ സ്വാംശീകരിച്ചും ജീവിച്ചാൽ മതി. തോൽപിക്കാനും കീഴടക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതായാൽ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യജീവിതം ലഭിക്കും. ഒന്നും മറ്റൊന്നിന്റെ നിലനിൽപിനു ഭീഷണിയാകില്ല.

