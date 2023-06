ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമായില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നവരോട്; രണ്ടു സാധ്യതകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ജീവിതം

ആത്മാവിനു മരണമില്ല എന്ന ഗുരുവിന്റെ ആശയത്തെ എതിർത്ത് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു: ‘‘നശിക്കാത്ത ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നത്?’’. ഗുരു അയാളോട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പാൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിഷ്യൻ പാലുമായി വന്നപ്പോൾ അതേ പാലുമായി പിറ്റേന്ന് വരാൻ ഗുരു പറഞ്ഞു. വീണ്ടും വന്ന ശിഷ്യനോട് ഗുരു ചോദിച്ചു: ‘‘ഈ പാല് ഉപയോഗയോഗ്യമാണോ?’’. ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു: ‘‘അല്ല’’. ഒരു പാത്രത്തിൽ തൈര് എടുത്ത് അതുപോലെതന്നെ ചെയ്യാൻ ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിറ്റേദിവസം തൈരു കേടായില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ശിഷ്യനോട് രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും തൈരു മോശമായി. നെയ്യ് കൊണ്ടും ഗുരു ഇതേ പരീക്ഷണം നടത്തി. അതു കേടായില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞു: ‘‘തൈരും നെയ്യും പാലിന്റെ ഭാഗമാണ്. പാല് എളുപ്പത്തിൽ കേടാകും. നെയ്യ് കേടാകില്ല; ആത്മാവും അങ്ങനെയാണ്’’.

വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പരിമിതമാണ്. ബാഹ്യരൂപത്തിന്റെയും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെയും പരിധിക്കുള്ളിൽനിന്നാണ് എല്ലാ മൂല്യനിർണയങ്ങളും നടത്തപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളവയിലും പുറമേ യുള്ളവയിലും മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് ആത്മാവും അന്തഃസത്തയുമാണ്. ശ്വാസം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ അലങ്കാരപ്പണികൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും. നിയോഗത്തെക്കുറിച്ചു വിചിന്തനം നടത്തുന്നവർ ചിരകാല സ്മരണകൾ സൃഷ്ടിക്കും.

രണ്ടു സാധ്യതകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ജീവിതം. ഒന്നുകിൽ, പദ്ധതികളോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ഇല്ലാതെ ഓരോ ദിനത്തെയും അതു പോകുന്ന വഴിക്കു വിടുക. അല്ലെങ്കിൽ നിയതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെയും ഓരോ നിമിഷവും ഫലപ്രദമാക്കുക.

പാൽ തൈരാകുന്നതും നെയ്യാകുന്നതും ആകസ്മിക സംഭവമല്ല. രൂപാന്തരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തുടർപ്രക്രിയ അതിലുണ്ട്. ശുദ്ധികലശം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്തവരെല്ലാം സ്വന്തം മാറ്റ് തിരിച്ചറിയാതെ വിടപറയും. സ്വയം നവീകരിക്കുന്നവരുടെ ഓരോ നിമിഷവും അനശ്വരമാകും.

