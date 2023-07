എതിരാളിയെ ഇടിച്ചിടാനുള്ള കൈക്കരുത്ത് മാത്രം പോരാ; ബോക്സിങ് കരിയറാക്കുന്നവർ അറിയണം 3 കാര്യങ്ങൾ

മികച്ച ശാരീരികാരോഗ്യമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ ബോക്സിങ് കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ ; ആരോഗ്യം ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുന്ന കുറച്ചു കാലം മാത്രം. എന്നാൽ, ആരോഗ്യവും സ്റ്റാമിനയും ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം ആർക്കും ബോക്സറാകാൻ കഴിയില്ല. ബോക്സിങ്ങിന്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. എതിരാളിയെ ഇടിച്ചിടുക എന്നതുപോലെ പ്രധാനമാണ് മത്സരം നടത്തിയാൽ കാണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതും. മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോക്സറാകുക എന്നതായിരിക്കും ഓരോ താരത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം.

Read Also : ക്യാംപസ് പ്ലേസ്മെന്റ്: മിടുക്കു മാത്രം പോര, പ്ലാനിങ് വേണം, 8 കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിയണം

ജിം, ക്ലബ് എന്നിങ്ങനെ പലയിടത്ത് ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങൾ പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ മികച്ച ബോക്സറായി വളരാൻ കഴിയൂ. മറ്റു കരിയറുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി വളരെ കുറച്ചുകാലം മാത്രമായിരിക്കും ഏതൊരാൾക്കും ബോക്സറായി തിളങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കുക. പരുക്കുകളും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റവുമൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ്. എന്നാൽ വിരമിച്ച ശേഷം പരിശീലകരായി തിളങ്ങാൻ ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളുണ്ട്.

പരിശീലനം നേരത്തേ തുടങ്ങണം

ബോക്സറായി ഒരാൾ പേരെടുക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനമുണ്ട്. തുടർച്ചയായി സ്റ്റാമിന നിലനിർത്താൻ കഴിയണം. ചെറിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽപ്പോലും പരിശീലനം മുടങ്ങി കരിയറിനെ ബാധിക്കാം. മനസ്സും ശരീരവും പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. പരിശീലകരുടെ സാഹായവും അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രധാന മത്സരങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയായി പരിശീലന മത്സരങ്ങൾ നടത്തി കഴിവു തെളിയിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

ഏറ്റവും പ്രധാനം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പരീശീലനം തുടങ്ങുക എന്നതാണ്. ബോക്സിങ് കരിയർ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിതരീതിയും അത്യാവശ്യമാണ്. അമേച്വർ മത്സരങ്ങളിൽ കഴിവു തെളിയിച്ച ശേഷമേ ബോക്സിങ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 18 വയസ്സാണ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി. എന്നാൽ വിശദമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധന വലിയൊരു കടമ്പയാണ്. ഇതു വിജയിച്ചാൽ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഇതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പ്രഫഷനൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക. ഇതോടെ ആരാധകരുടെ സംഖ്യയും വർധിക്കും. ആരാധകരുള്ള താരത്തിന്റെ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനായിരിക്കും സ്പോൺസർമാർക്കും താൽപര്യം. പ്രതിഫലവും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്നു സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്കും ദേശീയ തലത്തിലേക്കും വളരുന്നതോടെ മാത്രമായിരിക്കും ബോക്സിങ് കരിയറിൽ നിന്നു മോശമല്ലാത്ത സമ്പാദ്യം ലഭിക്കുക. ആരോഗ്യവും സ്റ്റാമിനയും നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വളർച്ചാ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിഫലം കൂടുതലായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വളരാം ; ഏതു മേഖലയിലേക്കും

7 ശതമാനമാണ് ഈ രംഗത്തെ വളർച്ചാസാധ്യത. പ്രഫഷനൽ ബോക്സിങ്ങിൽ കുറച്ചുകാലം മാത്രമേ തിളങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കൂ എങ്കിലും പരിശീലകൻ, അനൗൺസർ, ക്ലബ്–ജിം ഭാരവാഹി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത റോളുകളിൽ ഈ രംഗത്തുതന്നെ തുടരാൻ കഴിയും. മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രഫഷനൽ കരിയറിനു ശേഷം വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ജോലിക്കുള്ള അവസരവുമുണ്ട്.

വിജയിക്കാം; മനസ്സും ശരീരവും ഫിറ്റ് ആയിരുന്നാൽ

കടുത്ത മത്സരമാണ് ഈ രംഗത്തെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. പുതിയ പുതിയ താരങ്ങൾ അവസരം തേടി നിരന്തരമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ബോക്സറായി തുടരാൻ അവസരം ലഭിക്കില്ല. ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും മുടങ്ങാതെ പരിശീലിക്കുകയും വേണം. ലോകതാരമായി ഉയർന്നാൽ, വളരെ വലിയ തുക പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങൾ റിങ്ങിനു പുറത്ത് കഠിനമായി പരിശീലിക്കുകയും ഒരു തോൽവിയിലും തളരാത്ത രീതിയിലുള്ള മനഃസാന്നിധ്യം സ്വന്തമാക്കുകയും വേണം.

Content Summary : How To Become A Professional Boxer