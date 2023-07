വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറാനാണോ പ്ലാൻ; പഠിക്കാം, പല ഭാഷകൾ

പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പറക്കുന്നവർ ഏറുമ്പോൾ ഭാഷാപഠനം ഹോബി മാത്രമല്ല, ആവശ്യം കൂടിയാണ്. ഏതു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോഴും നാം ഒരു ജനതയെയും സംസ്കാരത്തെയും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഉപാധിയാണു ഭാഷ. കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പല സാഹചര്യത്തിലും സഹായകമായി വരും.

ഭാഷയിലൂടെ ലോകമറിഞ്ഞ്

ഭാഷകളിലൂടെ, വിശേഷിച്ച് വിദേശ ഭാഷക ളിലൂടെ, കരിയർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ മാഞ്ഞുപോകുകയും രാജ്യാന്തരവ്യാപാരം, യാത്രകൾ, വിദേശപഠനം എന്നിവയ്ക്കെ ല്ലാം പ്രചാരം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി വിവിധ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു.

വിവർത്തകർ, ദ്വിഭാഷികൾ, ടൂറിസ്റ്റ്‌ഗൈഡു കൾ, എംബസികളിൽ ഉൾപ്പെടെ നയതന്ത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി ക്കുന്നവർ, എയർ ഹോസ്റ്റസുമാർ, ഹോട്ടൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമാർ, സ്വന്തം രാജ്യതാൽപ ര്യങ്ങൾ കാത്ത് അന്യദേശത്തു ചാരപ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവർ, എന്നിവർക്കെല്ലാം പല ഭാഷകളിലെയും അറിവ് തുണയായി വരും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ധനനിക്ഷേപം നടത്തി വ്യവസായം നടത്തുന്നവരും അവരുടെ ജീവനക്കാരും അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ താൽപര്യം കാണിച്ചുവരുന്നു. പലർക്കും വേണ്ടത് സാഹിത്യഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം ആർജിക്കാനുള്ള ദീർഘകാല കോഴ്സുകളല്ല. നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ പ്രായോഗികഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകളാണ്.

പഠനാവസരങ്ങൾ ഏറെ

വിദേശഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയും ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ദി ഇംഗ്ലിഷ്& ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും

(EFLU). പഠനസൗകര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചില സൂചനകൾ കാണുക. കേരളത്തിലെ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളജുകളിലുള്ളവയ്ക്കു പുറമെയുള്ളവയാണു മുഖ്യമായും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

∙കേരള സർവകലാശാല: RUSSIAN:Certificate (Morning & Evening–1 Year)/Diploma (Morning & Evening–1 Year, forthose with Certificate)/Integrated Diploma (PGlevel–1 Year)/Advanced Diploma in RussianTranslation (1 Year, for those with Diploma)/MA Russian Language & Literature (3 Years, Part Time)/PhD/Post-Doctoral Research/ഫ്രഞ്ച്,

ജർമൻ, റഷ്യൻ, അറബി.

∙കുസാറ്റ്: Certificate Programs: in French/German (1 Year evening part time); IntegratedDiploma in Japanese (1 Year evening part

time); Short Term online Programmes inFrench/German Japanese & Arabic.

∙എംജി സർവകലാശാല: ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ,അറബി.

∙കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല: ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ,റഷ്യൻ, സിറിയക്.

∙കണ്ണൂർ സർവകലാശാല: ജർമൻ, ഫ്രഞ്ച്,അറബി.

∙JNU (Jawaharlal Nehru University, NewDelhi): Arabic, Bahasa Indonesia, Chinese,French, German, Greek, Hebrew, Italian,Japanese, Korean, Mongolian, Persian,Portuguese, Pushtu, Russian, Spanish, Turkish.

∙The English and Foreign Languages

University, Hyderabad: ഫ്രഞ്ച്, ജർമൻ, ജാപ്പ നീസ്, അറബി, റഷ്യൻ, സ്പാനിഷ്

