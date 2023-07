ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല: ബിരുദ, പിജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ

കൊല്ലം ∙ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിലെ ബിരുദ, പിജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

∙ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ: ബിഎ (മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി, അറബിക്, സംസ്കൃതം, സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, ഫിലോസഫി, അഫ്സലുൽ ഉലമ), ബിബിഎ, ബികോം.

∙ പിജി പ്രോഗ്രാമുകൾ: എംഎ (മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി, അറബിക്, സംസ്കൃതം, സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ഇക്കണോമിക്സ്, ഫിലോസഫി), എംകോം.

വിജ്ഞാപനം www.erp.sgou.ac.in, www.sgou.ac.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ. മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കു രണ്ടാം ബിരുദത്തിനായും റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാം. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും സർവകലാശാലാ പോർട്ടലിൽ നേരിട്ടും റജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം. ഫോൺ: 9188909901, 9188909902. ഇമെയിൽ: admission23@sgou.ac.in

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും. കേന്ദ്രങ്ങൾ: നാഷനൽ കോളജ്, അമ്പലത്തറ, (തിരുവനന്തപുരം), എസ്എൻ ഓപ്പൺ സർവകലാശാല അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് വെള്ളയിട്ടമ്പലം (കൊല്ലം), ഐഎച്ച്ആർഡി കോളജ് അടൂർ (പത്തനംതിട്ട), ഗവ. കോളജ് അമ്പലപ്പുഴ (ആലപ്പുഴ), ഗവ. കോളജ് നാട്ടകം (കോട്ടയം), ഗവ കോളജ് കട്ടപ്പന (ഇടുക്കി), എസ്എൻ സർവകലാശാലാ റീജനൽ സെന്റർ, ഗവ. കോളജ് തൃപ്പൂണിത്തുറ (എറണാകുളം), സി.അച്യുത മേനോൻ ഗവ. കോളജ് (തൃശൂർ), സർവകലാശാലാ റീജനൽ സെന്റർ, ഗവ. സംസ്കൃത കോളജ് പട്ടാമ്പി (പാലക്കാട്), ഗവ. കോളജ് മലപ്പുറം (മലപ്പുറം), സർവകലാശാലാ റീജനൽ സെന്റർ, ഗവ.ആർട്സ് കോളജ് മീഞ്ചന്ത (കോഴിക്കോട്), എൻഎംഎസ്എം ഗവ. കോളജ് കൽപറ്റ (വയനാട്), സർവകലാശാലാ റീജനൽ സെന്റർ, ബ്രണ്ണൻ കോളജ് തലശ്ശേരി (കണ്ണൂർ), ഗവ. കോളജ് വിദ്യാനഗർ (കാസർകോട്).

