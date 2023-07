ഏവിയേഷൻ പഠനത്തിന് ‘പവൻ ഹംസ് ’ : തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം 28 വരെ

എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയ്ന്റനൻസ് എൻജിനീയറിങ് (AME), ബിഎസ്‌സി (എയ്റോനോട്ടിക്സ്) എന്നീ 2 യോഗ്യതകളും 3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രവേശനത്തിന് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ‘പവൻ ഹംസ് ഹെലികോപ്റ്റർ ട്രെയ്നിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്’ 28 വരെ തപാൽ വഴി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. 38 വർഷമായി മികച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. Pawan Hans Helicopter Training Institute, Swami Vivekanand Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, ഫോൺ: 022 2616 2665, phti@pawanhans.co.in, വെബ്: www.pawanhans.co.in.

എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയ്ന്റനൻസ് എൻജിനീയറിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട്. ബിഎസ്‌സി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് മുംബൈ സർവകലാശാലയിലെ ഗർവാരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കരിയർ എജ്യുക്കേഷൻ & ഡവലപ്മെന്റുമായി കൈകോർത്ത്. മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഇംഗ്ലിഷ് എന്നിവയ്ക്ക് 45% എങ്കിലും മൊത്തം മാർക്കോടെ 12 ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു 40% മതി. ഇലക്ട്രിക്കൽ /ഇലക്ട്രോണിക്സ് / മെക്കാനിക്കൽ / ഓട്ടമൊബീൽ ഡിപ്ലോമയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രോസ്പെക്ടസും അപേക്ഷാഫോമും ഉണ്ട്. അയയ്ക്കേണ്ട രേഖകളുടെ പട്ടിക ഫോമിലുണ്ട്.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ PAWAN HANS LIMITED എന്ന പേരിൽ മുംബൈയിൽ മാറാവുന്ന 5000 രൂപയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റായി അയയ്ക്കണം. ഈ തുക ട്യൂഷൻ ഫീയിൽ വകവയ്ക്കും. പ്രവേശനം കിട്ടാത്തവർക്കു വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി തുക മടക്കിത്തരും.

2 പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ചേർത്ത് 6 സെമസ്റ്ററുകളിലെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് യഥാക്രമം 1,01,325 / 75,825 / 76,105 / 75,825 /76,105 /75,825 രൂപ. ആകെ 4,81,010 രൂപ. റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഓൺലൈനായും അടയ്ക്കാം. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കു നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ലഭിക്കും.

