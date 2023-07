ഫെലോഷിപ്പോടെയുള്ള വിദേശപഠനം: കുറുക്കുവഴികളില്ല, ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി ഇവർ പറഞ്ഞു തരും

ഫെലോഷിപ്പോടെ വിദേശപഠനം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുണ്ടാകുമോ? പക്ഷേ, അതിനുള്ള തയാറെടുപ്പു വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപേക്ഷ പലവട്ടം മിനുക്കി, ലളിതവും കൃത്യവുമാക്കേണ്ടിവരും. ഇന്റർവ്യൂ പോലുള്ള കടമ്പകൾ വേറെ.യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ മേരി സ്ക്ലോഡോവ്സ്ക– ക്യൂറി ആക്‌ഷൻസ് (എംഎസ്‌സിഎ) പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് നേടിയ എറണാകുളം സ്വദേശി ഡോ. ദമരീസ് ബെന്നി ദാനിയേൽ, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഡോ. അലീന അലക്സ്, കോട്ടയം വാകത്താനം സ്വദേശി ഡോ. ജോണി വർഗീസ്, യുഎസിലെ ഫുൾബ്രൈറ്റ് നെഹ്റു ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് നേടിയ തൃശൂർ തളിക്കുളം സ്വദേശി ഫാത്തിമ രായംമരക്കാർ ഫസൽ എന്നിവർ പറയുന്നതു കേൾക്കൂ...

ഡോ. ദമരീസ് ബെന്നി ദാനിയേൽ

ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം

ദമരീസ്: ഞാൻ എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജിൽ സുവോളജി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറായിരുന്നു. പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഗവേഷണത്തിനു പല ലാബുകളിലേക്കു മെയിൽ അയച്ചു. ഒഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ ഫണ്ടില്ലെന്നു നോർവേ യിലെ ബെർഗൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു. ഗൈഡ് തന്നെയാണു മേരി ക്യൂറി ഫെലോഷിപ്പിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്.

ഡോ. അലീന അലക്സ്.

അലീന: ഞാൻ യുകെയിലെ ന്യൂകാസിൽ സർവകലാശാലയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച് അസോഷ്യേറ്റാണ്. അവിടെ ഇത്തരം ഫെലോഷിപ്പുകളെപ്പറ്റി ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട്. എന്റെ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി 60 ലാബുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു സ്പെയിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബാസ്ക് കൺട്രിയിലെ റിസർച് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസരം നേടി.

ഡോ. ജോണി വർഗീസ്

ജോണി: ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എൻജിനീയറിങ്ങി‍ൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോയാണ്. ഗൈഡ് വഴിയാണു ജർമനിയിലെ സീഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ഒഴിവ് അറിയുന്നത്. അവിടത്തെ ഗൈഡിനെ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു കോൺഫറൻസിനിടെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നത് വഴിത്തിരിവായി.

ഫാത്തിമ രായംമരക്കാർ ഫസൽ

ഫാത്തിമ: ഐഐടി മദ്രാസിൽ സോഷ്യോളജി ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയാണ്. ഫുൾബ്രൈറ്റ് യുഎസിലെ പഠനത്തിനുള്ള ഫെലോഷിപ്പായതിനാൽ ഒരു യുഎസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് ഹോസ്റ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ വേണം. എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് ഇലിനോയ് (അർബാന ഷാംപെയ്ൻ) സർവകലാശാലയിലാണ്.

അപേക്ഷ എങ്ങനെ

ദമരീസ്: റിസർച് പ്രപ്പോസൽ നിർണായകമാണ്. ഇതു വിലയിരുത്തുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്. ആൻസർ കീ തന്നു പരീക്ഷയെഴുതാൻ പറയും പോലെയാണിത്. പ്രോജക്ട്, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഗവേഷണരീതി, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടു സമൂഹത്തിനുള്ള മെച്ചം എന്നിവ വ്യക്തമാകണം. റിസർച് പ്രപ്പോസലിന്റെ മാതൃകകൾ ഗൂഗിളിൽ ലഭ്യമാണ്. യുറാക്സെസ് (euraxess) എന്ന പോർട്ടലിൽ വെർച്വൽ ട്രെയ്നിങ്ങുമുണ്ട്.

അലീന: പ്രപ്പോസൽ കൂടാതെ അക്കാദമിക്, പ്രഫഷനൽ വിവരങ്ങൾ വിശദമാക്കി സിവി (കരിക്കുലം വിറ്റെ) നൽകണം. ഫെലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററും വേണം.

ജോണി: ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ നിർണായകം. അപേക്ഷാസമയത്ത് ഇതു വ്യക്തമാക്കണം.

ഫാത്തിമ: ഫുൾബ്രൈറ്റ് അപേക്ഷാ ഡെഡ്‌ലൈനിനു 3 മാസം മുൻപെങ്കിലും തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങണം. 3 പേരുടെ റഫറൻസ് വേണം. ഇതിൽ 2 പേർക്കു നമ്മുടെ പാഠ്യേതര കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ കഴിയണം. ഗവേഷണത്തിനുള്ള പ്രചോദനം, വ്യക്തിപരവും അക്കാദമികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ, അവ തരണം ചെയ്തത്, ഗവേഷണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ്, പ്രബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശദമാക്കുന്ന പഴ്സനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകണം. റിസർച് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. യുഎസിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാരണം, നിർദിഷ്ട പഠനം ഫെലോഷിപ് കാലയളവിൽ പ്രായോഗികമാണോ, ഇന്ത്യ–യുഎസ് കൾചറൽ അംബാസഡർ എന്ന രീതിയിൽ എന്തു സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും എന്നിവ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം.

വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെ

ദമരീസ്: റിസർച് പ്രപ്പോസലിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ നിർണായകം.

∙ Excellence (റിസർച് പ്രപ്പോസലിന്റെ മികവ്)

∙ Impact (ഗവേഷണ ഗുണഫലങ്ങൾ)

∙ Implementation (ഗവേഷണം എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കും,ഗവേഷണരീതി പ്രായോഗികമാണോ?)

∙ Quality of the researcher (നമ്മുടെ മികവ് സിവിയും മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററും നോക്കി വിലയിരുത്തും)

∙ Quality of the research project (ഒരു വിഷയത്തിൽ പല മേഖകളിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ തമ്മിലാണു മത്സരം. അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതിനു ഫണ്ട് കിട്ടും)

∙ Potential impact of fellowship on career development of the researcher (ഈ ഗവേഷണം കൊണ്ടു നമുക്കും ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമുള്ള മെച്ചം വ്യക്തമാക്കണം).

അലീന: പ്രപ്പോസൽ നൽകിയശേഷം അതിന്റെ റിവ്യ‍ൂ ലഭിക്കും. ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. ഇതിനു വിശദീകരണം കൊടുക്കണം.

ജോണി: ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗൈഡുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പ്രപ്പോസൽ തയാറാക്കുമ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യും. ഗവേഷണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതാനും നമ്മൾ നിർദേശിക്കുന്ന ഗവേഷണരീതി പ്രായോഗികമാണോ എന്നറിയാനും ഇതുവഴി കഴിയും. നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ കഴിവുകൾ ഈ പ്രോജക്ടിൽ സഹായിക്കുമെന്നതു ലളിതമായി വ്യക്തമാക്കാനും ഇതു നല്ലതാണ്.

ഫാത്തിമ: അപേക്ഷ അക്കാദമിക, വിഷയ വിദഗ്ധർ മാത്രമല്ല വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിനാൽ വളരെ ലളിതമായി, കൃത്യമായി എഴുതണം. ഫുൾബ്രൈറ്റിനാണെങ്കിൽ മുൻ ജേതാക്കളും മുൻപ് ഇതിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരും വിഷയത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും അപേക്ഷ കാണുന്നതു നല്ലതാണ്.

ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടോ?

ദമരീസ്: എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റിസർച് പ്രപ്പോസൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

അലീന: 5 മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷനുണ്ട്. പ്രപ്പോസലിലും സിവിയിലും നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കേണ്ട. ഞാൻ 5 പോയിന്റുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ / പ്രോജക്ട് / ഹോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് / പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം / ഗുണഫലം എന്നിവ. തുടർന്നു ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഉത്തരങ്ങളെക്കാൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നാണു നോക്കുന്നത്.

ജോണി: ടെക്നിക്കൽ, എച്ച്ആർ, എത്തിക്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നിങ്ങനെ 3 തലത്തിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എച്ച്ആർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്കു ഫെലോഷിപ് തരുന്നതുകൊണ്ട് ജർമനിക്ക് എന്തുഗുണ മെന്ന് അറിയാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. ഗവേഷണത്തിന്റെ സാമൂഹികപ്രസക്തി, അതു ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുമോ, പ്രസന്റേഷനിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കു ന്ന പദങ്ങൾ ജെൻഡർ ന്യൂട്രലാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പരിശോധിച്ചു.

ഫാത്തിമ: നമ്മൾ എഴുതിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക– സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ല ധാരണ വേണം.

നെറ്റ്‌വർക്കിങ് പ്രധാനം



വിദേശ ഫെലോഷിപ്പുകൾക്കു ശ്രമിക്കു ന്നവർക്ക് നെറ്റ്‌വർക്കിങ് വളരെ പ്രധാനമാ ണ്. അവസരങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനു മാത്രമല്ല, ഫലപ്രദമായി തയാറെടുക്കാനും ഇതു സഹായിക്കും. ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു കൾ കണ്ടെത്തുക, പ്രപ്പോസൽ തയാറാക്കു ക, പ്രപ്പോസലിന്റെ റിവ്യൂവിനു മറുപടി നൽകുക, ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള തയാറെടുപ്പ് എന്നിവയിലൊക്കെ നമുക്കു വിലയേറിയ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. കോൺഫറൻസ്, സിംപോസിയം എന്നിവയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളുണ്ടാ ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പോലുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

