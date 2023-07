കമ്പനികൾ ‘കൊത്തി’ക്കൊണ്ടുപോകും ഈ കഴിവുള്ളവരെ; നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കാം11 വഴികളിലൂടെ...

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സമയം ജീവിതത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. അവസരങ്ങളും ശോഭനമായ ഭാവിയും ആ വഴിയിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. മൽസരാധിഷ്ഠിത ലോകത്ത് ഒരാളുടെ തൊഴിലവസരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നൈപുണ്യവികസനം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഇവ നേടുമ്പോഴോ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷമോ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് സ്വയം പുതുക്കാം. നൈപുണ്യവികസനത്തിലൂടെ സ്വയം പുതുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം.

∙ വിഷയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പഠനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിക്കുക

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് തൊഴിൽക്ഷമതയിലേക്കുള്ള ആദ്യപടികളിലൊന്ന്. നിങ്ങളുടെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യതയുള്ള കരിയർ കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങളുടെ അറിവ് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നിവയിലൂടെ അത് സാധ്യമാകും. ഉദാ: മലയാളം ബിരുദധാരികൾക്ക് അവരുടെ അവസരങ്ങൾ വിശാലമാക്കുന്നതിന് മാധ്യമപ്രവർത്തനം, വിവർത്തനം, ഉള്ളടക്ക രചനകൾ ഇവ പഠിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, പത്രപ്രവർത്തനം, ആശയവിനിമയം, സോഷ്യൽ വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണം എന്നിവയിലേക്ക് കടക്കാം.

ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള സമീപനം വികസിപ്പിക്കാനും വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നേടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിശാലമാക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

∙ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും MOOC കോഴ്‌സുകളും ഉപയോഗിക്കുക:

ഓൺലൈൻ പഠന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, പുതിയ കഴിവുകൾ നേടുന്നതിനും വിജ്ഞാന അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും Coursera, Swayam, NPTEL, edX തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം, നേതൃത്വ വികസനം, പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കോഴ്‌സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രസക്തമായ കോഴ്സുകൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റയിൽ കൂടുതൽ യോഗ്യതകൾ ചേർക്കാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

Representative image. Photo Credit : Luis Molinero/Shutterstock

∙ പ്രമുഖ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തേടുക:

ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ അമൂല്യമായ, യാഥാർഥ്യത്തോട ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള മേഖലയിലെ പ്രശസ്ത കമ്പനികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ തേടുക. പഠിച്ച തിയറികളുടെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ സഹായിക്കും. പ്രഫഷനൽ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും അവസരമൊരുക്കും. ഇന്റേൺഷിപ്പ് സമയത്ത് നേടിയ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലവസരം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുകയും സാധ്യതയുള്ള തൊഴിൽദാതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ വേറിട്ടു നിർത്തുകയും ചെയ്യും.

∙ കോർപറേറ്റ് ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക:

തൊഴിലുടമകൾ തേടുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നൈപുണ്യമാണ് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം. കോർപറേറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള ആശയവിനിമയശേഷി ആർജ്ജിക്കുവാനും പരിശീലിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ഉച്ചാരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൊതുസംഭാഷണ പരിപാടികൾ, സംവാദങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാർക്കിടയിൽ ആശയവിനിമയ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യാംപസിലോ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുക. നന്നായി എഴുതാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള ശേഷികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുസ്തകങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കാരണം ഈ കഴിവുകൾക്ക് തൊഴിൽ വിപണിയിൽ വളരെ വിലയുണ്ട്.

∙ സൈക്കോമെട്രിക് വിശകലനം നടത്തി ബലഹീനതകൾ പരിഹരിക്കുക:

നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സൈക്കോമെട്രിക് വിശകലനം നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ, ജോലി മുൻഗണനകൾ, മേച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ അതു സഹായിക്കും. ബലഹീനതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഉപദേശകരിൽനിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടുക, പ്രസക്തമായ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുക, ദുർബലമായ മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധിക കോഴ്‌സ് വർക്ക് പിന്തുടരുക.

∙ സെമിനാറുകൾ, ശിൽപശാലകൾ, സംവാദങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള ശൃംഖല:

ശക്തമായ പ്രഫഷണൽ ബന്ധങ്ങൾ കരിയർ മുന്നേറ്റത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നിങ്ങൾക്കു താൽപര്യമുള്ള മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, കോൺഫറൻസുകൾ എന്നിവയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുക. അവിടെ വ്യവസായ വിദഗ്ധർ, പ്രഫഷനലുകൾ, സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികൾ എന്നിവരെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുക, ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക, പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രഫഷനലുകളിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടുക. വിമർശനാത്മക ചിന്തയും വിശകലന നൈപുണ്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പത്രങ്ങൾ വായിച്ചും ചർച്ച നടത്തിയും സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.

∙ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ പാർട്ട് ടൈം ജോലികളിലൂടെയോ പ്രായോഗിക അനുഭവം നേടുക:

ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ കൂടാതെ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാം. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ കണ്ടെത്തുക. ഈ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും അർപ്പണബോധവും പ്രകടമാക്കുന്നതോടൊപ്പം വിലയേറിയ പ്രായോഗിക കഴിവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ അനുഭവപരിചയവും ജോലിസ്ഥലത്തെ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും നൽകുമ്പോൾ, സന്നദ്ധസേവനത്തിന് സാമൂഹിക കാരണങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. യഥാർഥ ലോക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായി അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെ സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രകടമാക്കിയ ഉദ്യോഗാർഥികളെ തൊഴിലുടമകൾ വിലമതിക്കുന്നു.

∙ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയും സാങ്കേതിക കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുക:

ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ശക്തമായ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും എല്ലാ വ്യവസായ മേഖലയിലും അനിവാര്യമാണ്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പ്രോഗ്രാമുകൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, നിങ്ങളുടെ മേഖലയ്ക്ക് പ്രസക്തമായ ടൂളുകൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുക. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി തുടരുക. നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളോ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളോ എടുക്കാം. തൊഴിൽദാതാക്കൾ ഡിജിറ്റൽ പരിതസ്ഥിതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതും സൗകര്യപ്രദവുമായ നാവിഗേറ്റ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ യാണ് കൂടുതലായി തേടുന്നത്.

Representative image. Abhishek Kumar Sah/ iStock

∙ ടീം വർക്കുകളും നേതൃത്വ കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുക:

പ്രഫഷനൽ ലോകം സഹകരണവും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും വളരെയധികം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടീം പ്രോജക്ടുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻമെന്റുകൾ, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ടീം വർക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നേതൃത്വപരമായ റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ബയോഡാറ്റയിലും ജോലി അഭിമുഖങ്ങളിലും അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക.

Representative image. Photo Credit : fizkes /iStock

∙ ശക്തമായ ഒരു ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുക:

ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ശക്തമായ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, അനുഭവങ്ങൾ, അക്കാദമിക് നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രഫഷനൽ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുക. വ്യവസായ പ്രഫഷനലുകളുമായി സജീവമായി ഇടപഴകുക. പ്രസക്തമായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരുക, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾ, അക്കാദമിക് ജോലികൾ, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിഗത വെബ്സൈറ്റോ പോർട്ട്ഫോളിയോയോ ഉണ്ടാക്കാം.

തൊഴിലുടമകൾ പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ പ്രൊഫൈലുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സാന്നിധ്യം ആ തൊഴിൽ മേഖലയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തെയും പ്രഫഷനലിസത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

Representative image. Photo Credit : Marijus Auruskevicius/Shutterstock

∙ പ്രശ്‌നപരിഹാര ശേഷിയും വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷിയും വികസിപ്പിക്കുക:

വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ തൊഴിലുടമകൾ വിലമതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിശകലന കഴിവുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ, പ്രശ്നപരിഹാരവും വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷിയും വളർത്തിയെടുക്കാം. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, സമപ്രായക്കാരുമായും ഉപദേശകരുമായും വിമർശനാത്മക ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുക. യുക്തിസഹവും വിശകലനപരവുമായ മാനസികാവസ്ഥയോടെ വെല്ലുവിളികളെ സമീപിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽക്ഷമത വളരെയധികം വർധിപ്പിക്കും.

ഓർക്കുക, തൊഴിലവസരം എന്നത് അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളെ മാത്രമല്ല, കഴിവുകൾ, അനുഭവങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്ന ഒരു മികച്ച പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽദാതാക്കളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാകും. സജീവമായി തുടരുക, അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.

തൊഴിൽ നോടാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ നേടുന്നതിനൊപ്പം പരിശ്രമവും അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി തിരിച്ചറിയുക, ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ഏറ്റെടുക്കുക, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലവസരം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങളെ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ അഭിലഷണീയമായ സ്ഥാനാർഥി ആക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വിജയകരവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു കരിയറിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുക.

