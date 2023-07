മാറ്റങ്ങളെ ഭയക്കുന്നവരോട്; നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാതെ, നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കാം

ആ ദ്വീപിലുള്ള എല്ലാവരും അന്ധരാണെന്നു കേട്ടാണ് ഗവേഷകൻ അവിടെയെത്തിയത്. കാഴ്ചയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അന്ധരാണെന്നു പോലും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ ദ്വീപിലെ ഒരിനം വണ്ട് അവരെ കുത്തുന്നതാണ് അന്ധതയ്ക്കു കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ജനിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിലും ആറുമാസം പ്രായമാകും മുൻപേ വണ്ടിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും. മാസങ്ങൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ച അയാൾ ഒരു യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലായി. ദ്വീപിലെ മൂപ്പനെ സമീപിച്ച് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ല. അയാൾ സത്യമെല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞു. അവർക്കു കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ ചികിത്സ നൽകാനും തയാറായി. വിസമ്മത ത്തോടെ അവർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ പൂർണസന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കു കാഴ്ചവേണ്ട. ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളും കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കണം. ഗവേഷകൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

അടിമത്തം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതാണ് അടിമയുടെ അടിസ്ഥാന പിഴവ്. ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തിയാൽ അതിൽനിന്നു പിരിയാൻ താൽപര്യമുണ്ടാകില്ല. ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കോ സൗജന്യങ്ങൾക്കോ അടിപ്പെട്ടുപോയ ഒരാളും അവയിൽനിന്നു പിന്തിരിയില്ല. അവ നൽകുന്ന മിനിമം ഗാരന്റിയിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും മികവുകളും പണയംവച്ച് അവർ അവസാന ശ്വാസംവരെ ജീവിക്കും. വേദനയും അരുചിയും അസ്വസ്ഥതയായി അനുഭവപ്പെടുന്നവർ മാത്രമേ അത്തരം ദുരനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. സ്വയം നിർമിത ഇരുട്ടറയിൽ പ്രകാശമായി ആരെങ്കിലും എത്തിയാൽപ്പോലും അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. വഴികാട്ടികളുടെ ഒരു വാക്കിനും അവർ വിലകൊടുക്കില്ല.

മാറ്റമുണ്ടായാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും, ചില കാര്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും. സമയനിഷ്ഠ ശീലമാക്കിയാൽ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും. അധിക ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയെങ്കിൽ ആരിലും ക്രിയാത്മകമായ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല. യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് തിരുത്തണമെന്നും മെച്ചപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടാകുക.

