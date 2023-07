പഠിക്കുമ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ടപ് ആരംഭിച്ചു, മാർക്ക് മാത്രമല്ല കാര്യം ; ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചതങ്ങനെ

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠനം ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്കുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് സ്കോളർഷിപ്. ഈ വർഷം ഫെലോഷിപ് ലഭിച്ച തൃശൂർ മേലൂർ സ്വദേശി ഷേബ സണ്ണി തയാറെടുത്തത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

Read Also : ഫെലോഷിപ്പോടെയുള്ള വിദേശപഠനം: കുറുക്കുവഴികളില്ല

∙ മാർക്ക് മാത്രമല്ല നോക്കിയത്. പാഠ്യതര മികവ്, പ്രഫഷനൽ / അക്കാദമിക അനുഭവങ്ങൾ, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ, സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇംഗ്ലിഷ്, ദേശീയ– രാജ്യാന്തര കോൺഫറൻസുകളിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ പരിഗണിച്ചു. ഡിഗ്രിക്കുശേഷം ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്തതു തുണയായി. പഠിക്കുമ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ടപ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഫുഡ് ടെക്നോളജി രംഗത്തെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും പരിശീലനം നൽകാനുമായി ‘ക്വിക് ഫുഡ് ടെക്’ എന്ന ടീമിനു രൂപം കൊടുത്തതും സഹായിച്ചു.

∙ അധ്യാപകരുടെയും മുൻപ് ഇത്തരം ഫെലോഷിപ്പുകൾക്കു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് സിവി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ലിങ്ക്ഡ്ഇനും ഇതിൽ സഹായിച്ചു.

∙ അഗ്രികൾചർ, ഫുഡ് പ്രൊഡക്‌ഷൻ, ഫുഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായുള്ള 2 വർഷ ജോയിന്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, സ്ലൊവാക്യ, ഹംഗറി, ക്രൊയേഷ്യ, സെർബിയ, ഓസ്ട്രിയ, റുമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിലായി പഠിക്കാം. ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ സയൻസിലാണു സ്പെഷലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലും സ്ലൊവാക്യയിലും ഒരു വർഷം വീതമാണു പ്രോഗ്രാം. ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പും ട്രെയ്നിങ്ങുമാണ്.

Content Summary : Sheba Sunny Explained How did she get an Erasmus Mundus scholarship?