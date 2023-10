കെടിയു: ആദ്യ അദാലത്തിൽ 90 പരാതികൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) നടത്തുന്ന അദാലത്തിനു തുടക്കമായി. ആദ്യ അദാലത്തിൽ പരിഗണിച്ച 90 പരാതികളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടതായി സർവകലാശാലാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓൺലൈനായുള്ള അദാലത്തിൽ നൂറിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു.

2015, 2019 സ്കീമുകളിലെ ബിടെക് വിദ്യാർഥികൾക്കു സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ ഇക്കൊല്ലം മുതൽ രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. 2015 ബിടെക് സ്‌കീമിലെ ഒന്നു മുതൽ എട്ടു വരെ സെമസ്റ്ററുകളിലെ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 11നും 2015 സ്‌കീം സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ ജനുവരി മൂന്നിനും ആരംഭിക്കും.

ആദ്യദിവസം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഉടൻ പരിഹരിച്ചു പരാതിക്കാരെ അറിയിക്കും. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.സജി ഗോപിനാഥ്, സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഐ.സാജു, പ്രഫ.ജി.സഞ്ജീവ്, ഡോ.ജമുന, ഡോ.വിനോദ് കുമാർ ജേക്കബ്, റജിസ്ട്രാർ ഡോ.എ.പ്രവീൺ, ഡീൻ അക്കാദമിക്സ് ഡോ.വിനു തോമസ്, ഡീൻ റിസർച് ഡോ.പി.ആർ.ഷാലിജ്, പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോ.അനന്തരശ്മി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Content Summary : BTech Students Rejoice as KTU Offers Two Chances for Supplementary Exams