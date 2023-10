കൗൺസലിങ്ങിൽ ഒരു വർഷ ഡിപ്ലോമ; ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 3 വരെ

എൻസിഇആർടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൈസൂരു, അജ്‌മേർ, ഭോപാൽ, ഭുവനേശ്വർ, ഷില്ലോങ് എന്നീ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ‘ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് ഇൻ ഗൈഡൻസ് & കൗൺസലിങ്ങിലേക്ക് നവംബർ 3 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.ncert.nic.in

Read Also : ഹോമിയോ എംഡി: അപേക്ഷ നാളെ 5 വരെ

വിദ്യാർഥികളിലെ മനഃസംഘർഷം, പഠന വൈമുഖ്യം, ആക്രമണപ്രവണത, ലഹരിമരുന്നുശീലം, പെരുമാറ്റപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിഹരിക്കാനുള്ള അധ്യാപകപരിശീലന പ്രോഗ്രാമാണിത്. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും 50 സീറ്റ്. കേന്ദ്രമാനദണ്ഡപ്രകാരം സംവരണമുണ്ട്.

കോഴ്സിനു 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.

∙ 2024 ജനുവരി – ജൂൺ: വിദൂരശൈലിയിൽ നിയന്ത്രിത സ്വയംപഠനം

∙ ജൂലൈ – സെപ്റ്റംബർ: പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ മുഖാമുഖരീതി

∙ ഒക്ടോബർ – ഡിസംബർ: സ്വദേശത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്

പ്രായോഗികപ്രവർത്തനവും ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങളും കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. അധ്യാപകർ, ടീച്ചർ എജ്യുക്കേറ്റേഴ്‌സ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാർ, ശാസ്‌ത്രീയപരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഗൈഡൻസ് പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കെല്ലാം പ്രവേശനമുണ്ട്. സർവീസിലുള്ളവർ 3 മാസം ക്ലാസ്റൂം പഠനത്തിനെത്താമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

∙പ്രവേശനയോഗ്യത

∙ സർവീസിലുള്ള അധ്യാപകർ: ബിരുദവും അധ്യാപന ബിരുദവും

∙ ഇപ്പോൾ സർവീസിലില്ലാത്ത അധ്യാപകർ: ബിരുദവും അധ്യാപനബിരുദവും 2 വർഷത്തെ അധ്യാപക / അനുബന്ധ പരിചയവും

∙ സൈക്കോളജി / എജ്യുക്കേഷൻ / സോഷ്യൽ വർക് / ചൈൽഡ് ഡവലപ്മെന്റ് / സ്പെഷൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഇവയൊന്നിലെ പിജി ബിരുദം. ഒരു വർഷത്തെ അധ്യാപക / അനുബന്ധ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുൻഗണന. പരീക്ഷ ഏതായാലും 50% മാർക്ക് വേണം; പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് 45%.

∙മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-പകർപ്പുകളും വേണം. ഇവ ബന്ധപ്പെട്ട പഠനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര ഓഫിസ് അയച്ചുകൊടുക്കും. കേരളത്തിലേതടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ പഠനകേന്ദ്രം: Regional Institute of Education, Mysuru – 570006; ഫോൺ: 0821-2514095, dcgc@riemysore.ac.in. പ്രാഥമിക സിലക്‌ഷനുള്ളവർ ഉപന്യാസരചനയിലും ഇന്റർവ്യൂവിലും പങ്കെടുക്കണം.കേന്ദ്ര സഹായമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡപ്യൂട്ട് ചെയ്‌തെത്തുന്നവർക്ക് 19,500 രൂപ, സംസ്ഥാനസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡപ്യൂട്ട് ചെയ്‌തെത്തുന്നവർക്ക് 6000 രൂപ, സ്വകാര്യ അപേക്ഷകർക്ക് 30,000 രൂപ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് കോഴ്സ്ഫീ. 3 മാസത്തെ ഹോസ്റ്റൽതാമസത്തിനു ഭക്ഷണമടക്കം 36,000 രൂപയോളം നൽകണം.

Content Summary : : One Year Diploma in Counselling to Address Mental Health Issues in Students