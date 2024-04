You have {{content}} articles remaining Please Sign In for unlimited access, New to Manorama Online? Create Account

കേരള സർവകലാശാലയുടെ 44 ടീച്ചിങ് വകുപ്പുകളിലെ എംഎ, എംഎസ്‌സി, എംടെക് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് 30 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വെബ്സൈറ്റ്: https://admissions.keralauniversity.ac.in/css2024 Office of the Credit & Semester System, University of Kerala, Karyavattom, Thiruvananathapuram-695581, Sign in to continue reading

കേരള സർവകലാശാലയുടെ 44 ടീച്ചിങ് വകുപ്പുകളിലെ എംഎ, എംഎസ്‌സി, എംടെക് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് 30 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. വെബ്സൈറ്റ്: https://admissions.keralauniversity.ac.in/css2024 Office of the Credit & Semester System, University of Kerala, Karyavattom, Thiruvananathapuram-695581, Want to gain access to all premium stories? Activate your premium subscription today SUBSCRIBE NOW Premium Stories

Ad Lite Experience

Unlimited Access

E-Paper Access