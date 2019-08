ബിടെക്കുകാർക്ക് പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുമായി സിബിഐപി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് പവർ (സിബിഐപി) നടത്തുന്ന രണ്ടു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. മികച്ച ജോലിസാധ്യതയുണ്ട്.



വെബ്സൈറ്റ്: www.cbip.org

1. പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സബ് ട്രാൻസ്മിഷൻ & ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം: മൂന്നു മാസം.

ഭാരിച്ച ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ, അത്യാധുനിക കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, സ്കാഡ, ഓട്ടമേഷൻ എന്നിവയടക്കമുള്ള നൂതനസങ്കേതങ്ങളുടെ പ്രയോഗം, കാര്യക്ഷമതയേറിയ പ്രേഷണ, വിതരണ, സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം നേടിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി നിബന്ധനകളനുസരിച്ചുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഈ രംഗങ്ങളിൽ സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാവും.

60% മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ് ബിടെക് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 10, 12, ബിടെക് മാർക്കുകൾ നോക്കിയാണു സിലക്‌ഷൻ. കോഴ്സ് ഫീ 60,000 രൂപ. ഡിപ്പോസിറ്റ് 5000 രൂപ. ജോലി നേടിത്തരുന്നപക്ഷം ജോലിക്കു ചേർന്നുകഴിഞ്ഞ് പ്ലേസ്മെന്റ് ചാർജസ് 10,000 രൂപ. ഓഗസ്റ്റിൽത്തന്നെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ഇതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പിയും Central Board of Irrigation and Power എന്ന പേരിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാറാവുന്ന 500 രുപയുടെ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റും The Director (E), CBIP Centre of Excellence, Plot No-21, Sector-32, Gurgaon, Haryana-121009 എന്ന വിലാസത്തിലെത്തിക്കുക. ഫോൺ: 0124- 4380272; ഇ–മെയിൽ: ghoshsk@cbip.org.

2. പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡവലപ്െമന്റ് എൻജിനീയറിങ്, ആറു മാസം.

സിവിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം ഏതു പദ്ധതിയുടെയും അവിഭാജ്യഭാഗമായതിനാൽ ഏറെ സാധ്യത. ആദ്യ ആറു മാസം ഗുരുഗ്രാം സിബിഐപി കേന്ദ്രത്തിലും അടുത്ത ആറുമാസം കൊൽക്കത്തയിലെ എംഎസ്എംഇ ടൂൾറൂം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുമാണ് പരിശീലനം.

60% മാർക്കോടെ സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിടെക് അഥവാ തുല്യയോഗ്യത വേണം. സിലക്‌ഷൻ രീതിയും അപേക്ഷാസമ്പ്രദായവും ആദ്യപ്രോഗ്രാമിന്റേതിന്റെ തന്നെ. കോഴ്സ്ഫീ 75,000 രൂപ 2 ഗഡുക്കാളായി അടയ്ക്കാം; 18% ജിഎസ്ടി പുറമേ.

