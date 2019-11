പ്രളയത്തെ തോൽപിച്ച് ശിൽപ ചിലങ്ക അണിയുന്നു; വിജയിച്ചാൽ നാടിനുള്ള സമ്മാനം

കാഞ്ഞങ്ങാട് ∙ വീട്ടുസാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രളയം കവർന്നെടുത്തെങ്കിലും ശിൽപയുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിലങ്കയും മറ്റു നൃത്ത ഉപകരണങ്ങളും അവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിരുന്നു. ‘എന്റെ മുറി മുകളിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ബാക്കിയായത്’ എന്ന് ശിൽപ ആഹ്ലാദത്തോടെ പറയുമ്പോഴും കണ്ണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച സങ്കടം ചെറുകണങ്ങളായി പൊടിഞ്ഞുവന്നത് മേക്കപ്പിനെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു. പ്രളയം എല്ലാം തൂത്തെറിഞ്ഞ കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് അത്ര അകലയൊന്നുമല്ല ശിൽപയും മാതാപിതാക്കളും താമസിക്കുന്ന നല്ലംതണ്ണി എന്ന സ്ഥലം.

‘കവളപ്പാറയിലും ഭൂതാനത്തും ഉരുളുപൊട്ടിയത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത പേടിയിലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പരസ്പരം അറിയുന്നവരാണ്. ആർക്കൊക്കെയോ അപകടമുണ്ടായെന്നറിഞ്ഞെന്നല്ലാതെ എല്ലാം അറിഞ്ഞത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്’ ഇതു പറയുമ്പോൾ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും ഭീതി നിഴലിച്ചു. കൈത്തോട്ടുങ്കൽ വിനുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് ശിൽപ. ചേച്ചി അന്ന് ഹോസ്റ്റലിലായതു നന്നായി. വീട്ടിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അച്ഛന് വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു. പിന്നെ പലർക്കും വീടും ആളുകളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായത് ഒരു വലിയ നഷ്ടമല്ലെന്ന് മനസിലായത്. വിജയിച്ചാൽ എന്റെ നാടിനുള്ള സമ്മാനമായിരിക്കുമെന്നും ശിൽപ.



മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാലേമാട് വിവേകാനന്ദ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സംഘനൃത്ത ടീം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാലേമാട് വിവേകാനന്ദ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്‍വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ശിൽപ. സംഘനൃത്തമാണ് ശിൽപയുടെ ഇനം. ഇത് മൂന്നാം വർഷമാണ് തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൽസരത്തിനെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനായി വിവേകാനന്ദയുടെ ടീമിന്.

English Summary: Shilpa from Kavalapara to contest in State School Youth Festival