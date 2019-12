കോവളത്തെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൾ ഇന്ത്യാ എൻട്രൻസ് എപ്പോഴായിരിക്കും? പരീക്ഷയിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു ചോദ്യം വരും?



പി.പി.സുബൈർ

കൊല്ലം

കോവളത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും അടക്കം പൊതുമേഖലയിലെയും കേരളത്തിലെ രണ്ടെണ്ണം അടക്കം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും ഉൾപ്പെടെ അറുപതിലേറെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ ത്രിവത്സര ‘ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ടൽ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ബിഎസ്‌സി’ പ്രോഗ്രാമിലേക്കു പ്രവേശനത്തിനായി ‘നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിങ് ടെക്‌നോളജി’ക്കു വേണ്ടി ‘നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി’ പൊതുപ്പരീക്ഷ നടത്തും. മാർച്ച് പകുതി വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഏപ്രിൽ അവസാനം ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണു പതിവ്‍.

കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ Numerical Ability and Analytical Aptitude (30 ചോദ്യം), Reasoning and Logical Deduction (30), General Knowledge & Current Affairs (30), English Language (60), Aptitude for Service (50) എന്നിങ്ങനെയാണു പതിവ്. തെറ്റിനു മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. മുൻപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യക്കടലാസുകൾ നോക്കി, ചോദ്യശൈലിയും നിലവാരവും ഗ്രഹിച്ച്, പരിശീലിച്ചിട്ടു മാത്രം പോകുന്നതു വളരെ പ്രധാനം. ഇതിനു സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ‘തൊഴിൽവീഥി’യടക്കമുള്ള പല കരിയർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും മാർഗദർശനം പതിവാണ്.