മാത്‌സ് ബിഎസ്‌സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് എന്തെല്ലാം പിജി കോഴ്സുകൾക്കു പഠിക്കാം? ജോലിസാധ്യത എങ്ങനെ?

എസ്.സജി

സാധാരണ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലെ രണ്ടു വർഷ എംഎസ്‌സിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജാം (ജോയിന്റ് അഡ്‌മിഷൻ ടെസ്‌റ്റ് ഫോർ എംഎസ്‌സി) എഴുതി, ഐഐടികളിലെ എംഎസ്‌സി, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംഎസ്‌സി–പിഎച്ച്‌ഡി, ബെംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിഎച്ച്‌ഡി അടക്കമുള്ള വിവിധ പോസ്‌റ്റ്–ബാച്‌ലർ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനം നേടുന്നത് മറ്റൊരു വഴി. ഐഐടികളിൽ എംഎസ്‌സി മാത്‌സ്, എംഎസ്‌സി മാത്‌സ് & കംപ്യൂട്ടിങ്, മാത്‌സ്–ഡേറ്റ & കംപ്യൂട്ടേഷനൽ സയൻസസിലെ എംഎസ്‌സി–എംടെക് ഇരട്ടഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. വെബ്: http://jam.iitkgp.ac.in.

മാത്‌സിലെ ഉപരിപഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള മികച്ച ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ:

∙Chennai Mathematical Institute, Siruseri, Kelambakkam, Tamil Nadu

∙The Institute of Mathematical Sciences, Taramani, Chennai

∙Tata Institute of Fundamental Research, Colaba, Mumbai

∙Harish Chandra Research Institute, Prayagraj (Allahabad)

∙Indian Statistical Institute, Kolkata / Bengaluru / Delhi

∙Centre for Mathematical Modelling and Computer Simulation, Bengaluru

മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ച ബാച്‌ലർ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനു പോകാവുന്ന പ്രഫഷനൽ മേഖലയാണ് ആക്ച്വേറിയൽ സയൻസ്. ഇൻഷുറൻസിൽ പ്രീമിയം നിർണയിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനും പരിശീലിക്കാം. ആക്ച്വേറിയൽ സയൻസിൽ പിജി പഠനസൗകര്യമുള്ള ചില

സ്ഥാപനങ്ങൾ:

∙ Institute of Actuaries of India, Mumbai

∙Department of Statistics of the University of Madras

∙Bishop Heber College, Tiruchirappalli

∙Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad.

മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തിയവർക്കു സ്വന്തം പഠനമേഖലയിൽത്തന്നെ ജോലി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അധ്യാപകരായോ ഗവേഷകരായോ പ്രവർത്തിക്കാം. ചിലർ ക്രമേണ കംപ്യൂട്ടർ രംഗത്തേക്കു ചുവടുമാറ്റാറുണ്ട്.



