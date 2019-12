എണ്ണമറ്റ സാധ്യതകളുമായി ഇക്കണോമിക്സ്

ഞാൻ ഇക്കണോമിക്സ് എംഎ എഴുതി. ഇനി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കോഴ്സുകളേതെല്ലാം?

ലികിത ജെയ്സൻ

ധാരാളം വഴികളുണ്ട്. ചിലതു താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

1. യുജിസി നെറ്റ് എഴുതി, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹത നേടി, പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണമാവാം. ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്/മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്/ഗോഖലേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്ഇക്കണോമിക്സ് & പൊളിറ്റിക്സ്, പുണെ/ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് റിസർച്ച്, മുംബൈ/ജെഎൻയു/സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്തപുരം/സെന്റർ ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് & സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്, ഹൈദരാബാദ്/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഷ്യൽ & ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ച്, ബെംഗളൂരു എന്നിവ ഈ വിഷയത്തിലെ മികച്ച ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

2. നിക്ഷേപം (ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്) സംബന്ധിച്ച പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു നല്ല കരിയർ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു സൗകര്യമുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ:

∙Indian School of Business and Finance, New Delhi

∙Indian Institute of Quantitative Finance, Delhi

∙Indian Institute of Capital Markets (UTI Institute of Capital Markets), Navi Mumbai

∙Mumbai Stock Exchange Institute Ltd

∙National Institute of Securities Markets, Navi Mumbai.

3. ആഗോളതലത്തിൽ മികവുറ്റ സ്ഥാപനങ്ങളായ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് & പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഹാർവാർഡ്/ഓക്സ്ഫഡ്/പ്രിൻസ്റ്റൻ/കൊളംബിയ സർവകലാശാലകൾ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗവേഷണത്തിനു ശ്രമിക്കാം. ലോക ബാങ്ക്, ഇന്റർനാഷനൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, ഏഷ്യൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് മുതലായവയിൽ ക്രമേണ എത്താനും ഈ തലങ്ങളിലുള്ള പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ വഴിവയ്ക്കും.

4. ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമനത്തിനു സഹായകമായ ‘ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസ്’ എന്ന മത്സരപ്പരീക്ഷയ്ക്കും ശ്രമിക്കാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യൂപിഎസ്‌സിയുടെ www.upsc.gov.in എന്ന വെബ് സൈറ്റിലെ ‘എക്സാമിനേഷൻ’ ലിങ്കിലുണ്ട്.