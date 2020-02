സർവകലാശാലയ്ക്കു സമാനമായ പദവിയുള്ള ഈ ശ്രേഷ്‌ഠസ്‌ഥാപനത്തിൽ സ്‌റ്റാറ്റിസ്‌റ്റിക്‌സിലെ മാത്രമല്ല, മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലെയും പഠനഗവേഷണങ്ങൾക്കു സൗകര്യമുണ്ട്. പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് 6 വരെ. Indian Statistical Institute, 203, BT Road, Kolkata – 700 108; ഇമെയിൽ: admissionsupport@isical.ac.in; വെബ്: www.isical.ac.in; www.isical.ac.in/~admission. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, തെസ്പൂർ, ഹൈദരാബാദ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ മേയ് 0ന്. തിരുവനന്തപുരം, എ‌റ‌ണാകുളം, കോയമ്പത്തൂർ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ 66 പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ. ഒട്ടെല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്റ്റൈപ്പൻഡുണ്ട്.

പ്രോഗ്രാമുകൾ

(ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും നേർക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തുക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

3 വർഷ B.Stat. (Hons) : അപേക്ഷകർക്കു മാത്‌സ് അടങ്ങിയ പ്ലസ്ടു വേണം; കോഴ്‌സ് കൊൽക്കത്തയിൽ, 5000 രൂപ.

3 വർഷ B Math (Hons): മാത്‌സ് അടങ്ങിയ പ്ലസ്ടു വേണം; കോഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിൽ, 5000 രൂപ.

(ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ മാത്‌സ് ഒളിംപ്യാഡിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചവർ മേൽപറഞ്ഞ 2 കോഴ്‌സുകളിലും ചേരാൻ എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ട. പക്ഷേ യഥാസമയം അപേക്ഷിക്കണം.)

2 വർഷ M Stat: സ്‌റ്റാറ്റ്‌സ് അടങ്ങിയ ബാച്‌ലർ ബിരുദം / ബിടെക് അഥവാ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നു നേടിയ ബിമാത് / പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്‌റ്റാറ്റിസ്‌റ്റിക്കൽ മെതേഡ്‌സ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്സ്. കോഴ്‌സ് ഡൽഹിയിൽ. 8000 രൂപ.

2 വർഷ M Math: മാത്‍സടങ്ങിയ ബിരുദം, അഥവാ ബിടെക്, അഥവാ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നു നേടിയ ബിസ്‌റ്റാറ്റ്; കോഴ്‌സ് കൊൽക്കത്തയിൽ, 8000 രൂപ.

2 വർഷ MS in Quantitative Economics: മ‌ാത്‍സ് അടങ്ങിയ 3 വർഷ ബാച്‌ലർ ബിരുദം അഥവാ ബിടെക്. കോഴ്‌സ് കൊൽക്കത്തയിലും ഡൽഹിയിലും, 8000 രൂപ.

2 വർഷ MS in Quality Management Science: മാത്‌സ് അടങ്ങിയ 3 വർഷ ബാച്‌ലർ ബിരുദം അഥവാ ബിടെക്; ബെംഗളൂരുവിലും ഹൈദരാബാദിലും, 8000 രൂപ.

2 വർഷ MS in Library and Information Science: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ 3 വർഷ ബാച്‌ലർ ബിരുദം, കോഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിൽ, 8000 രൂപ.

2 വർഷ M Tech in Computer Science: ബിടെക് അഥവാ മാത്‌സ് അടങ്ങിയ പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ മാസ്റ്റർ ബിരുദം. കോഴ്‌സ് കൊൽക്കത്തയിൽ, 12,400 രൂപ. മികച്ച ഗേറ്റ് സ്‌കോറുള്ളവർ എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ ഇരിക്കേണ്ട. പക്ഷേ യഥാസമയം അപേക്ഷിക്കണം.

2 വർഷ Master of Technology in Cryptology & Security: യോഗ്യതയും മറ്റും കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് എംടെക്കിന്റേതു തന്നെ. കോഴ്‌സ് കൊൽക്കത്തയിൽ. 8000 രൂപ (ഇതു കൂട്ടിയേക്കാം.)

2 വർഷ M Tech in Quality, Reliability & Operations Research: സ്‌റ്റാറ്റ്‌സിൽ മാസ്‌റ്റർ ബിരുദം അഥവാ സ്‌റ്റാറ്റ്‌സ് അടങ്ങിയ മാത്‌സ് മാസ്‌റ്റർ ബിരുദം, അഥവാ ബിടെക് അഥവാ തുല്യ പ്രഫഷനൽ അംഗത്വയോഗ്യത. പ്ലസ്‌ടുവിന് ഫിസിക്‌സും കെമിസ്‌ട്രിയും വേണം.. കോഴ്‌സ് കൊൽക്കത്തയിൽ, 12,400 രൂപ.

1 വർഷ PG Diploma in Statistical Methods & Analytics: മാത്‌സ് അടങ്ങിയ ബിരുദം അഥവാ ബിടെക് / തുല്യയോഗ്യത. കോഴ്‌സ് ചെന്നൈയിലും തെസ്പൂരിലും

1 വർഷ PG Diploma in Agricultural & Rural Management with Statistical Methods and Analytics: : മാത്‌സ് അടങ്ങിയ ബിരുദം, കോഴ്സ് ഗിരിഡീഹിൽ (ജാർഖണ്ഡ്).

ഏതു പ്രോഗ്രാമായാലും 2020 ജൂലൈ 31ന് അകം യോഗ്യതാപരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധിയില്ല. ഓപ്പൺ സ്കൂൾ പ്ലസ്ടുക്കാരെയും ബിസ്റ്റാറ്റ്, ബിമാത്‌സ് പ്രവേശനത്തിനു പരിഗണിക്കും. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ബിസ്റ്റാറ്റിനും ബിമാത്‌സിനും ഒരുമിച്ചു ശ്രമിക്കുന്നവർ വ്യത്യസ്ത ഇമെയിൽ ഐഡികളുപയോഗിച്ച് വെവ്വേറെ അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷാവേളയിൽ തെറ്റായ വിവരം നൽകിയാൽ, പുതിയ ഇമെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിച്ചു വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും; തിരുത്താൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. ഫീസടയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വഴി നേരിയ മാറ്റം അനുവദിച്ചേക്കാമെന്നു മാത്രം.

ജൂനിയർ റിസർച് ഫെലോഷിപ്

സ്‌റ്റാറ്റ്‌സ്, മാത്‌സ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റിവ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ക്വാളിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്, ഫിസിക്സ് & അപ്ലൈഡ് മാത്‌സ്,ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ബയളോജിക്കൽ സയൻസ്, ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ജെആർഎഫ്. സൗകര്യമുണ്ട്. 31,000 രൂപയെങ്കിലും ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കും.

അപേക്ഷ

വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രോസ്‌പെക്‌ടസ് പഠിച്ചിട്ട് www.isical.ac.in/~admission എന്ന സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സൈറ്റിലുണ്ട്. dean@isical.ac.in എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് പ്രവേശനവിഷയവും അപേക്ഷാ ഐഡിയും അയച്ചുകൊടുക്കണം. അപേക്ഷാഫീസ് 1250 രൂപ. സംവരണമില്ലാത്ത വനിതകൾ 750 രൂപ. പട്ടിക, പിന്നാക്ക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർ 625 രൂപ. മാർച്ച് 10 വരെ ഫീസടയ്ക്കാം.