ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ നിർണായകഘടകമാണ് റീട്ടെയ്‌ലിങ്. സംഘടിതമായ ചില്ലറക്കച്ചവടമെന്ന് റീട്ടെയ്‌ലിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 12 ശതമാനത്തോളം ഈ രംഗത്താണ്. കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നതും ചില്ലറക്കച്ചവടമാണ്. ഷോപ്പിങ് മാളുകളുടെ വരവോടെ ‘നൂറു പേർക്ക് ഒരു ചില്ലറക്കടയെങ്കിലുമുണ്ട്’ എന്ന കണക്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു.

അതിവേഗം വളരുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരം

ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യമനുസരിച്ച് ഉൽപന്നങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണു വിപണനതന്ത്രം. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം ഉപഭോക്തൃ വീക്ഷണങ്ങളെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. വിൽപന സാധനങ്ങൾ മനംകവരുംവിധം വിന്യസിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ക്ലേശരഹിതമായി ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യം സജ്ജമാക്കുക, ഉപഭോക്താക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തുക, പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുക എന്നിവ പ്രധാനം.



കണക്കൊന്നും കൂട്ടാതെ പണം ചെലവാക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർ പുതിയ നിര നഗരങ്ങളിലും വലിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഇന്നുണ്ട്. പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മാത്രമല്ല, നിലവാരമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള താൽപര്യം വർധിച്ചതും ഈ മേഖലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റീട്ടെയ്‌ലിങ് വ്യവസായം അതിവേഗം വളർന്നു പന്തലിക്കുകയാണ്.

പടിപടിയായി ഉയരാൻ അവസരം

പ്ലസ്‌ ടു വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചവർക്ക് റീട്ടെയിൽ വ്യവസായത്തിലെ ജോലികളിൽ കടന്നെത്തി, അർഹതയുടെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ പടിപടിയായി ഉയരാം. ഉയർന്ന പ്രഫഷനൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ യോഗ്യത നേടുകയുമാകാം. സാധനങ്ങൾ ഉൽപാദകരിൽനിന്ന് നേരിട്ടു സംഭരിച്ച്, ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്‌ക്കു വിധേയമാക്കി, ചിട്ടയൊപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്‌ത്, റീട്ടെയ്‌ലിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ, ശുചിത്വത്തോടെ, ന്യായമായ വിലയ്‌ക്കു വിൽക്കുമ്പോൾ, ഉപഭോക്‌താക്കൾക്കു പരമാവധി സംതൃപ്‌തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മേന്മ. വൻതോതിൽ സംഭരിക്കുന്നതു കാരണം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്കു വിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നതു പ്രധാന ഘടകമാണ്.



പഠനവിഷയങ്ങളിൽ ചിലത്:

Accounting in Retail Business, Art of counter-selling, Brand Management, Consumer/Shoppers’ Psychology, Distribution of goods, Global practices in Retail Industry, Introduction to Marketing/Communication/Financial Management, IT in Retail business, Procurement, Product promotion, Public relations, Maximising customer satisfaction, Retail Store operations/Buying/Pricing/Marketing/Research, Service organisation and strategies, Store layout and store design, Supply chain, Visual merchandising



പഠനസൗകര്യമുള്ള ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ

1. IISWBM (Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Management House), College Square West, Kolkata- 700 073; www.iiswbm.edu

2. Welingkar Institute of Management Development & Research, L. Napoo Road, Mumbai-400 019; www.welingkar.org

3. K.J. Somaiya Institute of Management, Vidyavihar (East), Mumbai-400 077; https://simsr.somaiya.edu/en

4. Birla Institute of Management Technology, Knowledge Park II, Greater Noida-201 306; www.bimtech.ac.in.