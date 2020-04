ഐടി: പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഇല്ല; സീനിയർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം 20-25 % വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കും

ബെംഗളൂരു ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉലയുന്ന ഐടി മേഖലയിൽ ഈ വർഷം പുതിയ നിയമനങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നും സീനിയർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം 20-25 % വെട്ടിക്കുറച്ചേക്കുമെന്നും ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ. കരാറുകൾ കൃത്യമസയത്തു തീർക്കേണ്ടതിനാൽ നിലവിലുള്ളവരുടെ ജോലി നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇൻഫോസിസ് മുൻ സിഎഫ്ഒയും മണിപ്പാൽ ഗ്ലോബൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ചെയർമാനുമായ ടി.വി മോഹൻദാസ് പൈ പറയുന്നു.

അതിനിടെ, കോവിഡ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി, ജൂലൈ 31 വരെ ജീവനക്കാരെ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഐടി കമ്പനികളോടു കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനു കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലുള്ള ഗുരുഗ്രാമിലെയും മൾട്ടി നാഷനൽ കമ്പനികളെല്ലാം ജൂലൈ അവസാനം വരെ ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



അതിനിടെ, സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലായാലും 75% ജീവനക്കാരെ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയായ ടിസിഎസ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി 4.48 ലക്ഷം ജീവനക്കാരാണ് ടിസിഎസിനുള്ളത്.



ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച്, എല്ലാ ഐടി കമ്പനികളും ലോക്ഡൗണിനു ശേഷവും 30% ജീവനക്കാരെ റൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു നിർദേശം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി 20% ജീവനക്കാരാണ് നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക ഓഫിസുകളുടെയും സ്ഥലപരിമിതി കണക്കിലെടുത്താൽ ഭാവിയിൽ നിർദിഷ്ട അകലം പാലിക്കുന്നതിനു ജീവനക്കാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണു മെച്ചമെന്നും അഭിപ്രായമുയരുന്നു.



അതേസമയം, മേയ് 3 മുതൽ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നു ഘട്ടംഘട്ടമായി പുറത്തുകടന്ന് ജൂൺ അവസാനത്തോടെ രാജ്യം പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമാകണമെന്ന് ബയോകോൺ അധ്യക്ഷ കിരൺ മജൂംദാർ ഷാ. വ്യവസായങ്ങളെ കരകയറ്റുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : IT employees likely to continue to work from home post lockdown