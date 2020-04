‘വർക് ഫ്രം ഹോം’: ഐടി, ബിപിഒ മേഖലയിൽ ജൂലൈ 31 വരെ ഇളവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐടി, ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്‌സോഴ്സിങ് (ബിപിഒ) കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർക്കു വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഇളവു കേന്ദ്രസർക്കാർ ജൂലൈ 31 വരെ നീട്ടി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഐടി മന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിനു ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര ഐടി–ഇലക്ട്രോണിക്സ് മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു മാർച്ച് 13നാണു ‘വർക് ഫ്രം ഹോം’ ക്രമീകരണം ഒരുക്കാൻ, ചില നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു നൽകിയത്. നേരത്തെ കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്്‌വർക്കുകളിലേക്കു (വിപിഎൻ) വീടുകളിൽ നിന്നു കണക്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്നു വരെ ഇളവു നൽകി കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം നേരത്തെ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നത്.

രാജ്യത്തെ ഐടി ഹബ്ബുകളിലെല്ലാം ലോക്ഡൗൺ നീളാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് ഇളവു ജൂലൈ 31 വരെ നീട്ടിയത്. സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം, വർക്കം ഫ്രം ഹോം സൗകര്യം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകൂർ അനുമതി തുടങ്ങിയവയിലും ഇളവുണ്ട്. ഇടപെടൽ കമ്പനികൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമാകുമെന്നും ഓഫിസിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവു ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാൻ സമയം ലഭിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ ഐടി കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാസ്കോം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സംഗീത ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തെ അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കണമെന്നും ഐടി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് രംഗത്തു പുതിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വ്യവസായ രംഗത്തു മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നും വരുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിനും എതിരല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണു നിലകൊള്ളുന്നത്. ഏതു രാജ്യത്തു നിന്നു വരുന്ന ഉൽപന്നവും, പ്രത്യേകിച്ചു ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളത്, കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിനും വിലയിരുത്തലിനും വിധേയമാക്കണം’ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

