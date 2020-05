വിരമിക്കലും സേവനമാക്കി ഡോ. കെ. മുരളി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയത് 1 ലക്ഷം

തൃപ്പൂണിത്തുറ ∙ വിരമിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി പുതിയകാവ് ഗവ. ആയുർവേദ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ. മുരളി. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് എം. സ്വരാജ് എംഎൽഎക്കു ഇദ്ദേഹം കൈമാറി. 32 വർഷവും 3 മാസവും 3 ദിവസവും സേവനം പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നത്. ആയുർവേദ കോളജ് ആശുപത്രി പുതുക്കി പണിത് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ആർഎംഒയും ഇദ്ദേഹമാണ്.



12 വർഷം കണ്ണൂർ ആയുർവേദ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ സർവീസിലെ ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിച്ചത് പുതിയകാവ് ഗവ. ആയുർവേദ കോളജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ആശുപത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ പുതിയ സൂപ്രണ്ട് എം. അബ്ദുൽ ഷുക്കൂറിന് കൈമാറി. എന്നിരുന്നാലും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ വരുമെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary : Dr. K. Murali donates 1 Lakh towards CMDRF on his retirement day