കേന്ദ്ര സ്‌പേസ് വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വലിയമലയിലുള്ള കൽപിത സർവകലാശാലയായ ഐഐഎസ്‌ടിയിൽ (ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി) പിജി പ്രവേശനത്തിനു ജൂൺ 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വെബ്സൈറ്റ്: www.iist.ac.in

ബിടെക്കുകാർക്കു പുറമേ മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ എംഎസ്‌സിക്കാർക്കും അവസരമുണ്ട്. ഒന്നിലേറെ വിഷയങ്ങളിലേക്കു ശ്രമിക്കുന്നവർ മുൻഗണനാക്രമം അപേക്ഷയിൽ കാണിക്കണം. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ. അപേക്ഷാരീതിയും ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും പ്രവേശനയോഗ്യതയുമുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സൈറ്റിൽ.

എയ്റോസ്പേസ് എൻജി, ഏവിയോണിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, എർത്ത് & സ്പേസ് സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണത്തിനു ജൂൺ 15 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂവും ഉണ്ട്.

