കാലിക്കറ്റിൽ ഡിഗ്രി, പിജി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനിലും

തേഞ്ഞിപ്പലം ∙ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ‌ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ‌ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങാൻ‍ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. അതതു പഠന ബോർഡുകൾ 3 മാസത്തിനകം ഇതു സംബന്ധിച്ച പാഠ്യപദ്ധതി തയാറാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി എജ്യുക്കേഷനൽ മൾട്ടിമീഡിയ റിസർച് സെന്ററുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്ലാസ് നടത്തുക. കോളജുകളിൽ ഓൺലൈ‍‍ൻ‌ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ 3 മാസത്തിനകം മൾട്ടിമീഡിയ ലാബുകൾ നിർമിക്കണം. 2021–22 അധ്യയന വർ‌ഷം മുതൽ മൾട്ടിമീഡിയ ലാബ് ഇല്ലാത്ത കോളജിന് അംഗീകാരം നൽകില്ല.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന 30ൽപരം പഠന വകുപ്പുകളിൽ മോഡേൺ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം സ്ഥാപിക്കുവാനും വർ‌ക്ക് അറ്റ് ഹോം രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർവകലാശാലാ ജീവനക്കാർക്ക് പഴ്‍സനൽ കംപ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങാൻ പലിശ രഹിത വായ്പ നൽകുന്നതിനും പ്രഫഷനൽ കോളജുകളിൽ മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ ബിപിഎൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സീറ്റ് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താനും സിൻഡിക്കറ്റ് തീരുമാനിച്ചു.

