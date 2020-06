ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ബിരുദം, സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കാം; സാധ്യതകളുമായി കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

കോവിഡ്–19 അനിശ്ചിതമായി തുടരുമ്പോൾ, ‘മാറ്റത്തിന്റെ യന്ത്രം’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജനജീവിതത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയുയർത്തുന്നതിൽ അനന്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. കോവിഡിനു ശേഷം ഇതിന്റെ രൂപവും ഭാവവും എങ്ങനെയെല്ലാം മാറാം. പുതിയ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ നമുക്കെന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നിവ പ്രധാനം.



മാറും, അധ്യാപനരീതി

അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയിലെത്തി അറിവുകളെല്ലാം പറഞ്ഞും എഴുതിയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ‘ചോക് ആൻഡ് ടോക്’ രീതി മാത്രമായി അധ്യാപനം എക്കാലവും നിലനിൽക്കില്ല. കോവിഡിന്റെ വരവിന് എത്രയോ മുൻപേ കൊച്ചുകേരളത്തിൽപ്പോലും ഇതിന്റെ അലകളടിച്ചു. 2005 ൽ തുടക്കം കുറിച്ച വിക്ടേഴ്സ് ടിവി ചാനൽ (VICTERS: Versatile ICT Enabled Resource for Students) ഉദാഹരണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ സ്വയം, സ്വയംപ്രഭ, ദീക്ഷ എന്നിവയും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള വലിയ പ്രയത്നങ്ങളാണ്.

‘സ്വയം’ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ: ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പിജി വരെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും ആർക്കും എവിടെനിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഇതിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. മികച്ച അധ്യാപകർ തയാറാക്കിയ ക്ലാസുകൾ. സ്വയത്തിനു ഘടകങ്ങൾ നാല്: ∙ വിഡിയോ ലെക്ചർ ∙ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പ്രിന്റെടുക്കാവുന്ന പാഠങ്ങൾ ∙ സ്വയം വിലയിരുത്താനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ∙ ഓൺലൈൻ ചർച്ചയും സംശയപരിഹാരവും.

ഐഐടികൾ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നൂറുകണക്കിന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുണ്ട്.

സ്വയംപ്രഭ: ഉന്നതനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികൾ 24x7 ക്രമത്തിൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 32 ഡിടിഎച്ച് (‍‍ഡയറക്റ്റ്–ടു–ഹോം) ചാനലുകൾ. 4 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിത്യവും 5 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കു സൗകര്യമുള്ള സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഐഐടികൾ, യുജിസി, ഇഗ്നൗ, NCERT, NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning), CEC (Consortium for Educational Communication), NIOS (National Institute of Open Schooling) എന്നിവ. പലതും തനതായി ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പിജി കോഴ്സുകൾ സ്വയംപ്രഭയിലുണ്ട്. 11, 12 ക്ലാസുകാർക്കു മത്സരപ്പരീക്ഷാ തയാറെടുപ്പിനും പരിശീലനം.

ദീക്ഷ: അധ്യാപകർക്കു ദേശീയതലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന ‘നാഷനൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ്’ ആണ് ദീക്ഷ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യാൻ സഹായം, അധ്യാപക പരിശലനം, മൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള കരുക്കൾ തുടങ്ങി പലതും.

MOOC തമാശയല്ല

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സർവകലാശാലകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആഗോളതലത്തിൽ കോടിക്കണക്കിനു പേർക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യഭ്യാസം നൽകുന്ന ‘മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ‌്സുകൾ’. പരമ്പരാഗത വിഷയങ്ങൾ മുതൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിങ് തുടങ്ങി ഏറ്റവും പുതിയ ഐടി മേഖലകളെ വരെ സ്പർശിക്കുന്നവ. പലതും സൗജന്യം. സർട്ടിഫിക്കേഷനു മാത്രം ഫീ മതിയാകുന്ന സംവിധാനവുമുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ്, വിഡിയോ, പ്രോജക്റ്റ്, ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ പല രീതികളും.

ഇത്തരം കോഴ്സുകളിൽ ചിലത്: ∙ edX-ഹാർവാർഡും എംഐടിയും ചേർന്നു തുടങ്ങിയത്. എൻജിനീയറിങ്ങും സൈക്കോളജിയും ഭാഷകളും മുതൽ ബയോളജിയും മാർക്കറ്റിങ്ങും വരെ. ∙ Coursera-സ്റ്റാൻഫഡും ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസും മറ്റും പങ്കാളികൾ. ∙ FutureLearn, OpenClassrooms, Udacity, Udemy, Google digital Garage തുടങ്ങി വേറെയും പലത്.

ഓൺലൈൻ എന്ന പാഠം

ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമെ പല സർവകലാശാലകളും കോവിഡ് കൂടി പരിഗണിച്ച് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖ വിദ്യാകേന്ദ്രമായ ബിറ്റ്സ് പിലാനിയും അതിന്റെ ഗോവ, ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രങ്ങളും അടുത്ത സെമസ്റ്റ‌റിലെ തിയറി ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കോളജ് തുറക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകൾ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി. തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും സമാന്തരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മികവ് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിലും, സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ അഭികാമ്യമായ രീതി.

കോവിഡിന്റെ വരവ് അവസാന ടേമിലെ ക്ലാസുകളും വാർഷികപ്പരീക്ഷകളും തടസ്സപ്പെടുത്തി. മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകളെല്ലാം വൈകിയെങ്കിലും നടക്കും. പക്ഷേ, അതുകഴിഞ്ഞെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. മാസങ്ങളോളം വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ കുട്ടികളിൽ ചിലർക്കു പഠനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്കു കടക്കാൻ തൽക്കാല കൗൺസലിങ് വേണ്ടിവന്നേക്കാം.

ഓൺലൈനിന്റെ നിലവാരം

വരുംകാലത്തു ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതെങ്ങനെ? ഓൺലൈൻ പഠനമാകട്ടെയെന്ന് ഒഴുക്കനായി പറയുന്നതു പരിഹാരമല്ല. ക്ലാസ് റൂമിൽ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ സമർഥമായി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ലാസ് മുറിയിൽ 45 മുതൽ 60 വരെ മിനിറ്റ് അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ ക്ഷമയോടെ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടി, ഇത്രനേരം വീട്ടിലെ കംപ്യൂട്ടറിന്റെയോ ടിവിയുടെയോ മുന്നിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പഠിക്കാൻ സാധ്യത കുറവ്.

20 മിനിറ്റിലൊതുങ്ങുന്ന ക്ലാസുകൾക്കാവണം കരുക്കൾ തയാറാക്കുക. പുതിയ രീതിയിൽ വേണ്ട പഠനസാമഗ്രികൾ വേണം. അധ്യാപനരീതിയിൽ വിശേഷപരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് അധ്യാപകർക്കു പരിശീലനം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം വേണ്ടിവരാം. പുതുരീതികളിലേക്കു ചേക്കേറാൻ അധ്യാപകർ സന്നദ്ധരാവുകയും വേണം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറെ പ്രയത്നിച്ചെങ്കിലേ നിലവാരമുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലനം രുപപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസമോ കണസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സോ അല്ലെന്നു മനസ്സിലുണ്ടാവണം.

മാറണം, അധ്യാപകരും

ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തിനാവശ്യമായ കരുക്കൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നതിൽ സർവകലാശാലകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൈയെടുക്കണം. ആഗോളതലത്തിൽ വൻവിജയം വരിച്ച edX, Coursera മുതലായവ നടത്തുന്നവരിൽനിന്നു പഠിക്കാൻ പല പാഠങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ, വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ താൽപര്യമുളളവർ സ്വയം മുന്നോട്ടു വന്നു പഠിക്കുന്ന എംഒഒസിയും സ്കൂൾ/കോളജ് കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ചു പിടിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിൽ വേണം.

∙ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡികൾ നടത്തി, തെറ്റു തിരുത്തിയാവണം ഡിസൈന് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നത്. സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും വഴി ഏറ്റവും മെച്ചമായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വ്യാപകമായി നിർമിക്കുകയും വേണം.

∙ പഠനത്തിൽ താരതമ്യേന മോശമായവർക്ക് പരിഹാര ക്ലാസുകളും മറ്റും രൂപപ്പെടുത്താൻ വിശേഷശ്രമങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.

∙ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിൽ പബ്ലിക്–പ്രൈവറ്റ് സഹകരണം ഉണ്ടാവണം. ഇത്തരം കരുക്കളുടെ വിപണി സ്വർണഖനിയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിന് സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ മത്സരിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

∙ മാനവിക വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും കംപ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് അടക്കമുള്ളവയുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രയോഗരീതികൾ പഠിക്കേണ്ടിവരും.

കോവിഡും കടന്ന്

കോവിഡ്–19 പോലുള്ളവയുടെ ഭീഷണി ഭാവിയിലുമുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപനരീതിയിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാലേകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

∙ മുഖാമുഖരീതിയും ഓൺലൈൻ രീതിയും പരസ്പരപൂരകവും പരസ്പരപോഷകവും ആവുംവിധം സംയുക്തശൈലി നടപ്പാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾത്തന്നെ ചിന്തിക്കാം. അടുത്തിടെ ഓൾ ഇന്ത്യാ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പരിഷ്കാരം ഈ വഴിയിലുള്ളതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ‘സ്വയം’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്കു ബിടെക് പ്രോഗ്രാമിലെ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും 20% ക്രെഡിറ്റ് നൽകണം.

∙ സമാനമായ യുജിസി അറിയിപ്പുമുണ്ട്. 2020 ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങുന്ന സെമസ്റ്ററിൽ സർവകലാശാലാ/കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കു ‘സ്വയം’ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾവഴി ക്രെഡിറ്റുകൾ സമ്പാദിക്കാം. ഇതിനായി 82 യുജി കോഴ്സുകളും 42 നോൺ–എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളും യുജിസി നിർദേശിച്ചു.

ഓൺലൈനിന്റെ മെച്ചം

∙ റിക്കാർഡ് ചെയ്ത വിഡിയോകളും മറ്റും എവിടെയിരുന്നും കാണാം, ആവർത്തിച്ചു കാണാം. സംശയപരിഹാരത്തിനു തത്സമയ ക്ലാസുകളിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആകാം. കൂടാതെ ഏതു തരം ക്ലാസുകളിലെയും സംശയം തീർക്കാൻ ഇമെയിൽ രീതിയാകാം. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പഠനം സാധ്യമാകും.

∙ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പരസ്യപ്രകടനമായതിനാൽ അധ്യാപനത്തിലെ ഗുണനിലവാരം ഏവരും തിരിച്ചറിയും. അലക്ഷ്യമായും വേണ്ടത്ര തയാറെടുപ്പു കൂടാതെയും ചിലരെങ്കിലും ക്ലാസെടുക്കാറുണ്ടെന്നതു പരസ്യമായ രഹസ്യം, അത്തരക്കാർക്കു പുതുരീതിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവില്ല.

∙ മികച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ മാത്രം വിദ്യാർഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അധ്യാപകർക്കു റീ–ട്രെയനിങ് ഏർപ്പടുത്തേണ്ടിവരും. അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ മികവു പുലർത്തിയേ പറ്റൂ എന്നുവരുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനു പൊതുവെയും ഗുണകരമാകും.

∙ വിദ്യാർഥികൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശം എവിടെയെന്നതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിധിയില്ലാത്തതിനാൽ, നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദൂരസ്ഥരായ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മോശമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. അധ്യാപകരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ‘സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ്’ എന്ന സ്ഥിതി ക്രമേണയുണ്ടാകും.

പരിമിതികളുമുണ്ട്

∙ പ്രാക്റ്റിക്കൽ ക്ലാസുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഫലപ്രദമാവില്ല. പാചകമോ സർവേയിങ്ങോ ലേത്ത്പണിയോ അധ്യാപകന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൈകൊണ്ടു ചെയ്തു പരിശീലിക്കാതെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. .

∙ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക അസാധ്യം.

∙ വേണ്ടത്ര ശേഷിയുള്ള ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ്, കംപ്യൂട്ടർ സൗകര്യം എന്നിവ പല കുട്ടികൾക്കും കാണില്ല. കേരളത്തിലെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സൗകര്യമില്ലെന്ന് ഈയിടെ കണ്ടെത്തി. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷം. ഇതു പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിനു തനിയേ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സിഎസ്ആർ (കോർപറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി), നോൺ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉദാരമതികളുടെയും സംഭാവനകൾ എന്നിവയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. വീട്ടിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനു സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കു വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ പഠനസഹായികളിൽ ഏറെയും ഇംഗ്ലിഷിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ചില പദ്ധതികളിൽ ഹിന്ദിയുമുണ്ട്. മലയാളമടക്കമുള്ള ഭാഷകളിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഭാരിച്ച ജോലിയാണ്. താഴേത്തലം മുതൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ കരുക്കളൊരുക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവരവും സന്നദ്ധതയുമുള്ളവരുടെ സേവനം വേണം. തനി സർക്കാർ മട്ടായാൽ പഠനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം തകരും.

∙ വിദ്യാഭ്യാസമെന്നാൽ പുസ്തകത്തിലെ വിവരങ്ങൾ മനഃപാഠമാക്കകയോ അറിവും നൈപുണ്യങ്ങളും നേടുകയോ മാത്രമല്ല. അധ്യാപകനും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള മനോഹരമായ വ്യക്തിബന്ധം ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ ഇല്ല. സഹപാഠികൾ തമ്മിൽ ഇടപഴകി സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളില്ല. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനോ നല്ല സമൂഹജീവിയാകാനോ പഠിക്കുന്നില്ല. നേതൃത്വപാടവം ആർജിക്കാനും അവസരമില്ല. മാനവികവിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ മുഴുവനുംതന്നെ ഓൺലൈനിലാക്കാം. എന്നാൽ, ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഏകതാബോധമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടിച്ചേരലിന് ഇടയ്ക്കിടെ അവസരമൊരുക്കണം. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള സമ്പർക്കവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം.

ഓൺലൈൻ വരുത്താവുന്ന മാറ്റം

∙ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്താത്ത സർവകലാശാലകൾക്കും വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവില്ല. ദുരത്തുള്ളതായാലും നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാമെന്നു വന്നാൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാനം കുറയുകയും ചെലവേറുകയും ചെയ്യും. ചിലത് അടച്ചുപോകാം. പലതും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന നില വരാം.

∙ മുഖാമുഖവും ഓൺലൈനും ഉൾപ്പെടുന്ന സംയുക്തരീതി പ്രചാരം കൈവരിക്കും.

∙ പൊതുവായ അധ്യാപനരീതി രൂപംകൊള്ളുമെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും തനതായ ശൈലികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടിവരും.

∙ ഓൺലൈൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നത് ഏതു പ്രായക്കാർക്കും പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന കരിയറായി രൂപംകൊള്ളും. പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നത് ഹരമായവർക്കു മികച്ച അവസരങ്ങൾ.

∙ ഐടി പഠനത്തിലെ വിശേഷ സ്പെഷലൈസേഷനായി ‘വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി’ രൂപംകൊള്ളും.

∙ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വിപുലമാകും.

∙ വിദ്യാലയത്തിലെപ്പോല സമയക്രമം പാലിച്ച് ഹാജരായി കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പീരിയഡ് തോറും വന്നുനിൽക്കേണ്ടാത്തതിനാൽ, സമർഥർക്ക് പ്രായബദ്ധമായ റിട്ടയർമെന്റില്ലാതെ വരും.

∙ പലേടത്തുനിന്നും ഓൺലൈൻ വഴി തിയറി പഠിച്ചവർക്കായി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകൾ മാത്രമുളള കോളജുകൾ രൂപംകൊള്ളും.

∙ ഓൺലൈനിനു പ്രചാരമേറുന്നതോടെ ലാപ്ടോപ് നിർമാണത്തിലും വിപണനത്തിലും കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാവും. മിക്ക കോഴ്സുകളിലും ഇന്ന് ലാപ്ടോപ് നിർബന്ധമല്ലല്ലോ.

∙ 3 വർഷം/6 സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ചിട്ടപ്പടി കോഴ്സുകൾക്കു പുറമെ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുൾക്കും നിർദിഷ്ട നൈപുണികൾ മാത്രം നേടാൻ സഹായകരമായ വിശേഷ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രാധാന്യമേറും.

∙ വിദ്യാർഥികൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ പാർട്–ടൈം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു സാധാരണമാവും.

∙ കായികാധ്യാപക ജോലിസാധ്യത തെല്ലു കുറയും. സ്പോട്സും കളികളും ദുർബലമാകും.

∙ സമൂഹത്തിലെ പെരുമാറ്റരീതി പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കു കൗൺസെലിങ് വേണ്ടിവരും.

∙ കോളജ് പ്രവേശനത്തിലെ തലവരി കുറയും.

∙ സങ്കേതിക ഉപയുക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപനരീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേഗം വരാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ, അവയുമായി എളുപ്പത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ സന്മനസ്സുള്ള പുതുതലമുറ അധ്യാപകർക്കു പ്രാധാന്യം കൈവരും.

∙ ബിഎഡ് അടക്കമുള്ള അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സുകളുടെ പാഠ്യക്രമവും ശൈലിയും അടിമുടി മാറും.

∙ കോളജ് പ്രവേശനത്തിലെ റാങ്ക്നിർണയത്തിനു പരിഗണിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്നു മികച്ച ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതി വ്യാപകമാകും.

∙ തത്സമയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരെ പഠനവിഷയം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച്, പാഠങ്ങൾ വായിച്ചു വരാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പഠനക്ഷമത ഉയരും.

∙ സയൻസ്, മാനവികവിഷയങ്ങൾ, നിയമം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ സമാന്തരമായി പഠിക്കാവുന്ന സൗകര്യം ആവശ്യക്കാർക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

∙ വർഷത്തിൽ ഏതു മാസത്തിലും പ്രവേശനം, വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ സാധ്യതകൾ.

∙ പല സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും ഒരേസമയം സമാന്തരമായി ബിരുദങ്ങൾ നേടാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. രണ്ടു ബിരുദങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം പഠിക്കാമെന്നു യുജിസി അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

∙ എന്നും എവിടെയും ആർക്കും അവധിയോ വെക്കേഷനോ കൂടാതെ പഠിക്കാമെന്നു വരുന്നതോടെ, സാമർഥ്യം കുറ‍ഞ്ഞവർ കഠിനപ്രയത്നം വഴി സമർഥരായ മുയലുകളെ തോൽപിക്കുന്ന ആമകളായി ഉയരാം.

∙ കുട്ടികളുടെ അപഗ്രഥന ചിന്ത വികസിക്കുംവിധം അധ്യാപനം മാറ്റാം.

∙ ഉദ്യോഗനിയമനത്തിനു കോഴ്സിന്റെ അംഗീകാരത്തിലേറെ വ്യക്തിയുടെ ശേഷികൾക്കു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും. മികച്ച പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. ബിരുദത്തിന്റെ പകിട്ടു നോക്കാതെ കൂടുതൽ നൈപുണികൾ ഉദ്യോഗദാതാവ് ആവശ്യപ്പെടും. കഴിവുകളെ മാനിക്കുന്ന മനോഭാവം വളരും.

ഐടിയുടെ നൂതനസിദ്ധികളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉൾച്ചേർത്ത് അധ്യയനത്തിന്റെയും അധ്യാപനത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പരമ്പരാഗതരീതികളെ തീർത്തും കൈവിടാതെ, പുതുമയെ പുൽകി, ഫലപ്രദമായ സംയുക്തശൈലി നാം സ്വീകരിക്കും. പല രീതികളും സമാന്തരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ പരിവർത്തനത്തിന് കോവിഡ്–19 നിമിത്തമായത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കാം. ഈ സംക്രമണകാലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം. അവയെ തരണം ചെയ്ത് വിദ്യാഭ്യാസലോകം മുന്നേറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.