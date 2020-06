ഇന്റർനെറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കുട്ടികളെ ശാസ്ത്രീയമായി ബോധവൽക്കരിക്കാൻ കേരള പൊലീസിന്റെ മൂന്ന് സൗജന്യ ഓൺലൈൻ

കോഴ്സുകൾ – Internet Crimes Against Children, Internet Safety – How to keep you safe online, Cyberbullying – Learn How to Deal With It.

പിൽക്കാലത്തു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കരിയറിലേക്കു കടന്നെത്താനും പരിശീലനം സഹായകമാണ്. കുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റുമായി പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെപ്പറ്റി രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള നിർദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. www.kidglove.