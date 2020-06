ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് രണ്ടാം ഘട്ടം; മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതിക്ഷിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ടിവി ചാനൽ വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം 15നു തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഇന്ന്. ടിവിയോ സ്മാർട്ഫോൺ ഉൾ‍പ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളോ ലഭ്യമല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഏകദേശം 25,000 കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. ഇവർക്കു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങുക.

അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ക്ലാസുകളുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായി. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ചില അധ്യാപകർക്കു പുറമെ പുതുമുഖങ്ങളും ക്ലാസ് എടുക്കും. ആദ്യഘട്ട ക്ലാസുകളെക്കുറിച്ചു ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരണത്തിലും സാങ്കേതികകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

