വശത്താക്കാം, വസ്ത്രവ്യാപാരം

ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ചൈനയ്ക്കു തൊട്ടുതാഴെ, ലോകത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക്. നമ്മുടെ കയറ്റുമതിയുടെ 13% ഈ മേഖലയിലാണ്. നാലരക്കോടിപ്പേർ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നു. പരോക്ഷമായി ഇത്രയും പേർക്കെങ്കിലുംകൂടി തൊഴിൽ കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. എങ്കിലും, ഈ വ്യവസായത്തിലെ മാനേജ്‌മെന്റിനു പരിശീലനം നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ തീരെക്കുറവാണ്.

സ്മൂത്തല്ല, ചുമതലകൾ

തുണി, ചണം, പട്ട്, കമ്പിളി എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനം, വസ്ത്രനിർമാണം, ഡിസൈൻ, ഫാഷൻ, വിപണനം, കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയ പലതും ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൽ ഇഴചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇവയുടെയെല്ലാം ചുമതല സമർഥമായി നിർവഹിക്കാൻ സ്പെഷലിസറ്റ് മാനേജർമാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന മേഖലയാണു ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളുടേത്.

ബിസിനസിന്റെയും വിപണനത്തിന്റെയും സങ്കീർണതകളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടെങ്കിലേ കിടമത്സരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയൂ. റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗോള ട്രെൻഡുകൾ നിരന്തരം പഠിക്കേണ്ടിവരും. കോടികൾ മറിയുന്ന മത്സരത്തിൽ മികവു പുലർത്താൻ വിപണി ഗവേഷണമികവും ആവശ്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപര്യമനുസരിച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങളെത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ താൽപര്യങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്രയശേഷി കൂടുതലായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

മാറുന്ന ഉപഭോക്തൃതാൽപര്യങ്ങൾ വിപണനത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ യുക്തിഭദ്രമായ വിശകലനം, കലവറ നിയന്ത്രണം (ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ), റീട്ടെയ്‌ലിങ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപഗ്രഥനം എന്നിവ ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനേജർമാർ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വ്യാവസായികോൽപാദനത്തിലെ എൻജിനീയറിങ് വശങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ നോക്കുമെങ്കിലും, പൂർണ ചുമതല മാനേജർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സർഗാത്മകത, ആശയവിനിമയ ശേഷി, ഭാവന, ആഗോളവീക്ഷണം, അപഗ്രഥനബുദ്ധി, കമ്പനി ഭരണതന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ടെക്സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് മികവിന് ആവശ്യമാണ്.

പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ

1. Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles & Management, Coimbatore: ഈ വ്യവസായത്തിന്റെ മുഖ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കോയമ്പത്തൂരിൽ 2002 ൽ കേന്ദ്ര ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സ്ഥാപനം. ∙എംബിഎ (ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽ/അപ്പാരൽ/റീട്ടെയിൽ മാനേജ്‌മെന്റ്), പ്രവേശനത്തിനു 45% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദം മതി. ബിരുദത്തിന്റെ മാർക്കും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോമൺ ടെസ്റ്റിലെ മാർക്കും ചേർത്താണു റാങ്കിങ്.

∙പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെന്റ്: (ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽ/അപ്പാരൽ); 45% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദം മതി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലെ പ്രകടനം നോക്കി റാങ്കിങ്. സംവരണവിഭാഗക്കാർക്ക് മിനിമം മാർക്കിൽ ഇളവുണ്ട്. ∙പ്ലസ് ടുക്കാർക്കു 3 വർഷത്തെ ബിഎസ്‌സി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കോഴ്സുമുണ്ട്.

2. ISBM-Indian School of Business Management and Administration, Hyderabad: One-year Advance Diploma in Textile Management.

3. Xaviers Institute of Business Management Studies, Bengaluru: One year Advance Diploma in Textile Management.

4. Central India Institute of Management Studies, Nagpur: Master's Program/Graduate Diploma/Diploma in Textile Management.