കൊല്ലത്തു നിന്നു കാണാതായ പ്ലസ് ടു ഉത്തരക്കടലാസ് കിട്ടി

കൊല്ലത്തുനിന്നു കാണാതായ പ്ലസ് ടു ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശങ്കയ്ക്കൊടുവിൽ തിരികെ ലഭിച്ചു. പാലക്കാട്ടേക്ക് അയച്ച ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു. ഇവ റെയിൽവേ മെയിൽ സർവീസിൽ(ആർഎംഎസ്) നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കൈമാറി. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപ് ഇവ കൂടി മൂല്യനിർണയം നടത്തുമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. എസ്.എസ്. വിവേകാനന്ദൻ അറിയിച്ചു.

കൊല്ലം മുട്ടറ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 61 വിദ്യാർഥികളുടെ കണക്കിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകളാണു കാണാതായത്. പാലക്കാട് മോയൻസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മൂല്യനിർണയം ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരക്കടലാസുകൾ എറണാകുളം എസ്ആർവി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നു ജൂൺ 9 ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് അയച്ച കെട്ടാണു കാണാതായത്.

കോയമ്പത്തൂരിൽ ജൂൺ 13ന് എത്തിയ കെട്ട് ഷൊർണൂർ ആർഎംഎസിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നാണു വിവരം. ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് ഇവ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു.

