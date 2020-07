അറിയാം നിയമരംഗത്തെ സാധ്യതകൾ

നിയമോപദേശം തേടി സ്ഥലത്തെ വക്കീലിനടുത്തെത്തിയ കക്ഷി ചോദിച്ചു:

'അങ്ങയുടെ ഫീസ് അൽപ്പം കൂടുതലാണെന്നാണല്ലോ കേട്ടിരിക്കുന്നത്?'

'അതേ, മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറയാൻ 100,0 ഡോളർ' - വക്കീൽ പറഞ്ഞു.

'അയ്യോ.. അത് താങ്ങാനാവില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇളവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ '

' ഫീസടച്ചോളൂ! ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം?'

വക്കീലിന്റെ മറുപടി കേട്ട് കക്ഷി മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു പോയത്രെ!

എന്റെ വക്കീൽ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹൃദയരും ക്ഷമാശീലരുമായതുകൊണ്ട് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസു വരില്ലെന്നുറപ്പിക്കട്ടെ.

കഥയിൽ അതിശയോക്തിയുണ്ടെ ങ്കിലും നമ്മുടെ വക്കീലൻമാർ തീരെ മോശമല്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥ !

കളി വിടാം. കാര്യത്തിലേയ്ക്ക് വരാം. ഒരു നിയമവിദഗ്ദൻ എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ടർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് തുടങ്ങി മറേറതു

പ്രൊഫഷണലിനെപ്പോലെയും സമൂഹത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നിയമ വ്യവസ്ഥയോളം പ്രധാനപ്പെട്ട തായി മറ്റെന്തുണ്ട്? ഈ നിയമസംവിധാനത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ നമ്മുടെ നിയമജ്ഞർ തന്നെ .

ഇന്ത്യയിലെ നിയമപoനത്തിന്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറുന്നത് മലയാളിയായ Dr N. R മാധവമേനോന്റെ സാരഥ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമ സർവകലാശാല (National Law School University of India- NLSUl) 1986 ൽ ബംഗളൂരുവിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ്.അതുവരെ വിവിധ സർവകലാശാലകൾക്കു കീഴിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണനയില്ലാതെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ത്രിവത്സര LLB പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് 10 +2 കഴിഞ്ഞവർക്ക് ചേരാവുന്ന സംയോജിത -പഞ്ചവർഷ LLB കോഴ്സുകൾക്ക് തുടക്കമായി. NLSUl നെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയ നിയമ സർവകലാശാലകളാരംഭിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ NALSAR, ഭോപ്പാലിലെ NLIU, കൊൽക്കത്തയിലെ WBNUJS എന്നിങ്ങനെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൊച്ചി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന NUALS ഉൾപ്പടെ 21 നാഷണൽ നിയമ സർവകലാശാലകളുണ്ട്. ഈ സർവകലാശാലകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമപഠനത്തിന് കൂടുതൽ ആഴവും പരപ്പുമേറി. കൂടുതൽ സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ രംഗത്തേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പേരിൽ ദേശീയം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സർവകലാശാലകൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ട് കരിക്കുലം, ടീച്ചിങ്ങ് മെത്തഡോളജി, ഫീസ് എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസം കാണും. പ്രവേശനം ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന CLAT - Common Law Admission Test വഴിയാണ്. National Law University ദൽഹിയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം AILET (All India Law Entrance Test) വഴിയാണ്. കോഴ്സിനു ചേരാൻ പ്രായപരിധിയുമില്ല.2008 ൽ CLAT ആരംഭിയ്ക്കുമ്പോൾ 10773 പേരാണ് പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നത്. ഇന്നത് 50,000 കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നിയമപഠനരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റു ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ കൂടി പറയാം. ഹരിയാനയിലെ Jindal Global Law School, പൂനെയിലെ Global Law School, മുംബെയിലെ Govt Law College, പൂനെയിലെ ILS, ഗാന്ധിനഗറിലെ Nirma Institute of Law എന്നിവ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു.CLAT/LSAT/SLAT എന്നീ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ വഴിയാണ് പ്രവേശനം.GLC മുംബൈയിലെ വാർഷിക ഫീസ് 12, 200 രൂപ മാത്രമാണ്! JIndal Law Schoolലേത് പ്രതിവർഷം 5.5 ലക്ഷവും ! ഫീസ് നിരക്കുകളിൽ വലിയ അന്തരങ്ങളുണ്ടെന്നർത്ഥം.

CLAT സാധാരണ ഗതിയിൽ മെയ് മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നടക്കും. AILET, SLAT, LSAT എന്നിങ്ങനെ മിക്കവാറും പ്രവേശന പരീക്ഷകളും

മെയ് മാസത്തിലാണ്.

Logical / Analytical Reasoning, Elementary Mathematics, Legal Reasoning/Aptitude, GK എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക.

മനസ്സു വച്ചാൽ ആർക്കും ഈ പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കാം. IIT -JEE പോലെയോ NEET പോലെയോ സങ്കീർണമല്ല CLAT പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ. ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവേ ലളിതം. അത് കൊണ്ട് Cut off മാർക്കുകൾ വളരെ ഉയർന്നവയാവും. മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച റാങ്ക് വേണം. അതിന് തീവ്രമായ പരിശീലനവും വേണം. 10+2 പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നു കരുതുന്നവർക്ക് ദു:ഖിക്കേണ്ടി വരും.

Corporate Advisory, Intellectual property, Tax, Litigations, Judiciary, Teaching എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ നിയമബിരുദധാരികളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അവസരങ്ങളുടെ അനന്തമായ ലോകമാണ് നിയമം പഠിച്ചവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ച പല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരായിരുന്നു എന്നോർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഗാന്ധിയും രാജേന്ദ്രപ്രസാദുമുൾപ്പടെ . ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ, കപിൽ സിബൽ, രാം ജത്മലാനി, അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി, സൽമാൻ ഖുർഷിദ് എന്നിങ്ങനെ എത്ര പേർ! മികച്ച വിശകലനശേഷിയും യുക്തിചിന്തയും ആശയ വിനിമയ ശേഷിയും നിയമപoനം വഴി ആർജിക്കുന്ന മുതൽക്കൂട്ടുകളായതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യ സേവനം, HR, ബിസിനസ്, നിയമ ജേണലിസം, അധ്യാപനം എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് നിരവധി മേഖലകളിലും നിയമബിരുദധാരിയ്ക്ക് ശോഭിക്കാനാവും.

Amar chand Mangaldas, AZB and partners, Khaitan and Co, Luthra and Luthra, Trilegal എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ലീഗൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ. മികച്ച നിയമ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 12-15 ലക്ഷം വരെ പ്രതിവർഷ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിതരാവുന്നുണ്ട് ! ആറു വർഷം പരിചയസമ്പത്തുള്ള ഒരു നിയമ ബിരുദധാരി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിവർഷ ശമ്പളമായി നേടുന്നത് 22-38 ലക്ഷം രൂപ ! പ്രതിദിനം 10 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നിയമപoനത്തിന് താൽപര്യമേറുന്നതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തം.

ബിരുദ പoനത്തിനു ശേഷം ചേരാവുന്ന ത്രിവത്സര LLB കോഴ്സുകളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. National Law University കൾ ത്രിവത്സര LLB കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നതോർമിക്കണം. GLC Mumbai, Delhi Unversity, BHU ,Cusat എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ 5 വർഷ LLB കോഴ്സുകൾക്കു പുറമേ 3 വർഷ കോഴ്സുകളും നടത്തി വരുന്നു.

10+2 വിനും ബിരുദ പoന ത്തിനും ഏതു വിഷയം പഠിച്ചവർക്കും നിയമ കോഴ്സിന് ചേരാം. സയൻസ് പഠിച്ചത് ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നർത്ഥം.B.Tech കാർക്കും MSc/ M. Pharm/ MBA ബിരുദധാരികൾക്കു മാത്രം ചേരാനാവുന്ന LLB കോഴ്സുണ്ട് - IIT ഖൊരഖ്‌പൂരിൽ.

LLB കോഴ്സുകൾക്കു പുറമേ Corporate Governance, Cyber Law,Public Policy, Medical Law and Ethics എന്നീ വിഷയങ്ങളിലും നിയമ സർവകലാശാലകൾ PG കോഴ്സുകൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല എന്നു പറയും പോലെത്തന്നെ വക്കീൽപ്പണി ആ പഴയ വക്കീൽപ്പണിയല്ല കേട്ടോ.