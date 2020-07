ഒരേമുഖം, ഒരേ ശബ്ദം; പ്ലസ്ടുമാർക്കിനും പിരിക്കാനായില്ല; കൗതുകമായി പെൺകുട്ടികൾ

2003 മാര്‍ച്ച് 03ന് ഒന്‍പത് മിനിട്ടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നോയിഡയിലെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ മാന്‍സിയും മാന്യയും പിറന്നു വീണത്. ഇവര്‍ക്കിടയിലെ വ്യത്യാസം ഈ ഒന്‍പത് മിനിട്ടിന്റെ മാത്രമാണെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഇരുവരുടെയും വളര്‍ച്ച.

ഒരേ മുഖം, ഒരേ ശബ്ദം. ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഗെയിമിനോട് ഒരേ പോലെ ആരാധന. ഒരു ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും രുചികളും. എന്നാല്‍ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടുക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയുമെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചത് ഇപ്പോള്‍ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലത്തില്‍ ഈ ഇരട്ടകള്‍ കാത്ത ഒരുമയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്ന സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ മാന്‍സിക്കും മാന്യയ്ക്കും ഒരേ മാര്‍ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. 95.8 ശതമാനമാണ് സയന്‍സ് ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാര്‍ഥികളായ ഇവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഗ്രേറ്റര്‍ നോയിഡയിലെ ആസ്റ്റര്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളായിരുന്ന മാന്‍സിയും മാന്യയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഇരുവരെയും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന അധ്യാപകരും പ്രിന്‍സിപ്പലും ഒരേ പോലുള്ള ഇവരുടെ മാര്‍ക്ക് കണ്ട് കണ്ണു തള്ളി. ഇംഗ്ലീഷിനും കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സിനും 98 വീതം നേടിയ ഇരട്ടകള്‍ ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ 95 മാര്‍ക്ക് വീതം നേടി.

എന്‍ജിനീയറിങ്ങില്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇരട്ടകള്‍ ജെഇഇ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. മക്കളുടെ ഈ മാര്‍ക്കിലെ ഐക്യം മാതാപിതാക്കളായ സുചേതന്‍ രാജ് സിങ്ങിനെയും വിജയ സിങ്ങിനെയും ഞെട്ടിച്ചു. നന്നായി പഠിക്കുമെങ്കിലും മുന്‍പൊരിക്കലും ഒരേ പോലെ ഇവര്‍ക്ക് മാര്‍ക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഈ മാതാപിതാക്കള്‍ പറയുന്നു. എന്‍ജിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്കും ഇരുവര്‍ക്കും ഒരേ റാങ്ക് കിട്ടണമെന്ന പ്രാർഥനയിലാണ് അമ്മ വിജയ സിങ്.

