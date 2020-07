തങ്ങളുടെ ജില്ലയിലോ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലോ തുടര്‍ച്ചയായി 21 ദിവസത്തേക്ക് കോവിഡ് കേസുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യം വരണം. സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം മാതാപിതാക്കളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിബന്ധന ഇതാണ്. ഈ സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നില്ലെങ്കില്‍ തത്ക്കാലം സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ലോക്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍സ് നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ സ്‌കൂള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കു വച്ചത്. തങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്‌കൂളുകള്‍ സാമൂഹിക അകല മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ആണെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 76 ശതമാനം മാതാപിതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നിലവിലെ സ്‌കൂള്‍ കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ച് സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചവര്‍ 11 ശതമാനം മാത്രമാണ്. രാജ്യത്തെ 224 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള 18,000 ലധികം പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് സര്‍വേ തയ്യാറാക്കിയത്.

തുടര്‍ച്ചയായി 21 ദിവസത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ജില്ലയിലും 20 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലും പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ സ്‌കൂള്‍ തുറക്കാമെന്ന് 37 ശതമാനം മാതാപിതാക്കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി 21 ദിവസത്തേക്ക് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാവൂ എന്ന് 16 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് പുതിയ കേസുകളില്ലെങ്കിലേ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാവൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് 20 ശതമാനമാണ്. എന്നാല്‍ 13 ശതമാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്നാണ്.

സ്‌കൂളുകളില്‍ സാമൂഹിക അകല മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ നടപ്പാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ്. 38 ശതമാനവും കരുതുന്നത് അത് നടക്കില്ലെന്നാണ്. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് 38 ശതമാനം കരുതുന്നു.

പല സ്‌കൂളുകളും വാട്ട്‌സ്അപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, സൂം, ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്ട് ടീംസ് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ധൃതി പിടിക്കേണ്ടെന്നുമാണ് പല മാതാപിതാക്കളും സര്‍വേയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.



