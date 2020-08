പത്താം ക്ലാസ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ കണക്കിന് രണ്ട് മാര്‍ക്ക് കിട്ടിയ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ചത് 100ല്‍ 100 മാര്‍ക്ക്. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ഭിന്നശേഷിക്കാരിക്കാണ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെയുള്ള പേപ്പര്‍ പരിശോധന വിനയായത്.

അന്ധ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ സുപ്രിയയുടെ കണക്കിന്റെ ഉത്തര പേപ്പര്‍ പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം നോക്കാതെയാണ് പരിശോധിച്ചതെന്ന് പരാതി ഉയര്‍ന്നു. മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം 90ന് മുകളില്‍ സ്വന്തമാക്കിയ സുപ്രിയ കണക്കിന്റെ മാര്‍ക്ക് കണ്ടപ്പോള്‍ ഞെട്ടി. 5000 രൂപയോളം മുടക്കിയാണ് പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയത്.

പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന്റെ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ സുപ്രിയക്ക് 100ല്‍ 100. മറ്റൊരു ഭിന്നശേഷിക്കാരിക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് സുപ്രിയ പറയുന്നു.

സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്ന ശേഷം സുപ്രിയയെ അനുമോദിക്കുമെന്ന് ഹിസാര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: Specially-abled Haryana girl who scored 2 marks in Maths gets 100 after re-evaluation