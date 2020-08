കേന്ദ്രസർവീസുകളിലേക്ക് ഒറ്റജാലകമാകാൻ നാഷനൽ റിക്രൂട്മെന്റ് ഏജൻസി

വിവിധ കേന്ദ്രസർവീസുകളിലേക്ക് ഒറ്റ പ്രവേശന പരീക്ഷ എന്ന ലക്ഷ്യം യാഥാർഥ്യമാക്കാനായി നാഷനൽ റിക്രൂട്മെന്റ് ഏജൻസി രൂപികരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾക്കുള്ള കോമൺ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (സിഇടി) എന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ ഏജൻസിയാകും.ഇതിനായി 1517.57 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടിങ്ങും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു യൂണിയൻ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ മുന്നോട്ടു വച്ചതാണ് എൻആർഎ എന്ന ആശയം.സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ എൻആർഎ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

സ്ഥാപിതമായാൽ, എൻആർഎ നടത്തുന്ന പരീക്ഷ എഴുതി കിട്ടുന്ന സ്കോർ ഉദ്യോഗാർഥിക്ക് 3 വർഷം ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടു തവണ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്.20ൽ അധികം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസികൾ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിനു കീഴിലുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റാഫ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിഷൻ, റെയിൽവേ റിക്രൂട്മെന്റ് ബോർഡ് (ആർആർബി), ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പഴ്സനേൽ സിലക്‌ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) എന്നീ മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയായാണ് എൻആർഎ പ്രവേശനപരീക്ഷ ആദ്യമെത്തുക.പ്രാഥമിക സിലക്‌ഷൻ ഈ പരീക്ഷ വഴി ലഭിച്ചാൽ അതതു ഏജൻസികളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരീക്ഷ, പ്രക്രിയ എന്നിവയ്ക്കു വിധേയരാകേണ്ടിവരും.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.ഇത് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു സഹായകമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനും അപേക്ഷകർക്ക് അവസരമുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതു വഴി ഉദ്യോഗാർഥികൾ നേരിടുന്ന പണച്ചെലവു കുറയുമെന്നതും മെച്ചമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതി



തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് ഏജൻസികളാകും സ്കോർ ഉപയോഗിക്കുകയെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ,പൊതു കമ്പനികൾ, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്കു പരീക്ഷാ സ്കോർ മാറിയേക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു.

English Summary : Centre to set up national recruitment agency, one CET soon for job seekers