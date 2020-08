മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ്: പ്രവേശനപരീക്ഷ നിർബന്ധമില്ല

കോവിഡ് കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ വർഷം മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളിലേക്കു പ്രവേശനപരീക്ഷ നിർബന്ധമില്ലെന്ന് എഐസിടിഇ അറിയിച്ചു. CAT, XAT, CMAT, ATMA, MAT, GMAT, സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷ (കേരളത്തിൽ KMAT) എന്നിവയിലൊന്നിൽ യോഗ്യത നേടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു മുൻഗണന നൽകണം. തുടർന്നും ഒഴിവുകളുള്ള സീറ്റുകളിൽ ബിരുദ പരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കി പ്രവേശനം നൽകാമെന്നാണ് പിജിഡിഎം / എംബിഎ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശം. സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൗൺസലിങ്‌ വഴി സീറ്റുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രീതി പിന്തുടരാം. ഇളവ് ഈ വർഷത്തേക്കു മാത്രമാണ്.

English Summary: Entrance exam not mandatory for management course