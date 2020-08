പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് നീന്തൽ ബോണസ് മാർക്ക്: അനിശ്ചിതത്വം

നീന്തൽ അറിയുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ബോണസ് മാർക്കിനായി സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന ട്രയൽസിലൂടെയാണു 10 മീറ്റർ നീന്തുന്നവർക്കു സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നത്. ഇത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഏകജാലക സംവിധാനത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണു 2 മാർക്ക് ബോണസായി ലഭിക്കുക. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ‌ കാരണം ഇത്തവണ കേന്ദ്രീകൃത ട്രയൽസ് നടത്താനാവാത്തതാണു പ്രതിസന്ധി.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ സർക്കുലറും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുകൾ നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുകൾക്കു നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം എന്നാണു നിർദേശം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുകൾക്കായിരിക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരമുള്ള നീന്തൽ മത്സരങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയെന്നും നിർ‌ദേശിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത, നീന്തൽ അറിയാവുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല.

13ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ജില്ലാ കൗൺസിലുകളോട് നിർദേശിച്ചതു നീന്തൽ പരീക്ഷ നടത്താതെ ആർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകരുതെന്നാണ്. പിന്നീട് മരവിപ്പിച്ചു. പ്രശ്നം ഇന്നു ചർ‌ച്ച ചെയ്യും.

English Summary: Swimming Bonus Marks For Plus One Admission