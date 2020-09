അവരാണെന്റെ കണ്ണു തെളിച്ചത്, വഴിവെളിച്ചമായത്; പ്രിയ ഗുരുനാഥരെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ

സെപ്റ്റംബർ 5 ∙ അധ്യാപകദിനം ∙ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ, ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ തന്റെ പ്രിയ അധ്യാപകരെ ഒാർത്തെടുക്കുന്നു.

പൈങ്കണ്ണൂർ ഗവ. യുപി സ്കൂളിലായിരുന്നു എന്റെ ലോവർ പ്രൈമറി പഠനം. പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലം. അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ തേടി അമ്പരപ്പോടെയായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര. പപ്പനും ഹംസയും സഫിയയും നന്ദിനിയും ജമീലയും ഫാത്തിമയും എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിന്. ശിവദാസനും കുഞ്ഞലവിയുമായിരുന്നു സ്കൂളിലെ കളിക്കൂട്ടുകാർ. ദേവയാനി ടീച്ചറും അപ്പുമാഷും പ്രഭാകരൻ മാഷും ചിന്നമ്മു ടീച്ചറും ആദം മാഷും കണക്രായി മാഷും കോത മാഷും ഇന്നും ഓർമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്.

‘അമ്മയ്ക്കു നൽകുവാൻ ചെമ്മുള്ള ചേലകൾ

നന്ദന്തങ്കൈയിലേ നൽകിച്ചൊന്നാൻ’

എന്ന വരികൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന കഷണ്ടിക്കാരനായ, കണ്ണട വച്ച അപ്പു മാഷുടെ ഘനഗംഭീരമാർന്ന ശബ്ദം ഇപ്പോഴും ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. സൗമ്യമായി സ്നേഹത്തോടെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്ന ചിന്നമ്മു ടീച്ചർ. കർക്കശക്കാരനായിരുന്ന പ്രഭാകരൻ മാഷ്, എന്റെ പിതാവിന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു. പഠിക്കാത്തതിനും വികൃതി കാട്ടിയാലും എന്തു ശിക്ഷയും നൽകാനുള്ള പരമാധികാരം പ്രഭാകരൻ മാഷ്ക്ക് ബാപ്പ പതിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാവണം പഠിക്കാതെ വന്നാൽ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ദേവയാനി ടീച്ചറെ കഴിഞ്ഞേ മറ്റൊരു ടീച്ചറുള്ളൂ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ ചെവി പിടിച്ച് തിരുമ്മലും ചൂരൽ പ്രയോഗവും ഉറപ്പ്. നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ടീച്ചർ എഴുതുന്ന കൂട്ടാനും കിഴിക്കാനും ഹരിക്കാനുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരമെഴുതാൻ വിഷമിക്കുന്ന എന്നെ ദേവയാനി ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അവർ കാരണം ചോദിച്ചു.

ബോർഡിലെഴുതിയത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത് ടീച്ചറാണ്. എന്റെ പിതാവിനെ അക്കാര്യം അവരറിയിച്ചു. ഉടനെ ബാപ്പ എന്നെ തിരൂരിലെ രാഘവൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. അന്നു വച്ച കണ്ണടയാണ് വകഭേദങ്ങളോടെ ഇന്നും മുഖത്തുള്ളത്. ഒരു കുട്ടിയെ ആഴത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ കഴിയുക അധ്യാപകർക്കാണെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. ഈ അടുത്ത് ടീച്ചറെ കാണാൻ ഞാൻ പോയിരുന്നു. അവരുടെ മുഖത്തു വിരിഞ്ഞ പ്രസാദം മനസ്സ് കുളിർപ്പിച്ചു. കുറേ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിയത്.

അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചയുടനെയാണ് ബാപ്പ എന്റെ തല മൊട്ടയടിപ്പിച്ചത്. കൂട്ടുകാരുടെ കളിയാക്കലും മൊട്ടത്തലയിലെ പെൻസിൽ ഉരസലും ഭയന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല. തിരൂർക്കാട് ഹൈസ്കൂളിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ബാപ്പ എന്നെ മാറ്റിച്ചേർത്തു. അവിടെ കുഞ്ഞിത്തേനു മാഷും ഹവ്വാവുമ്മ ടീച്ചറുമാണ് മായാത്ത മുഖങ്ങളായി ഓർമയിലുള്ളത്. ‌‌ഒരു വർഷമേ അവിടെ പഠിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ നേരേ ചേളാരി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു.

വെളിമുക്ക് ഗവ. യുപി സ്കൂളിലാണ് ആറും ഏഴും ക്ലാസ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അവിടെ തങ്ക ടീച്ചറും യൂസുഫ് മാഷും കരീം മാഷുമായിരുന്നു ഇഷ്ട അധ്യാപകർ. യുവജനോൽസവ മത്സരങ്ങളിൽ പേരിനെങ്കിലും പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയത് അവിടെവച്ചാണ്. തങ്ക ടീച്ചർ ചരിത്രമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ ചരിത്രത്തെ പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയത് തങ്ക ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാറുള്ള ഞാൻ എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ തെറ്റി ഉത്തരമെഴുതിയാലും ‘വിദ്വാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എഴുതിവന്നപ്പോൾ തെറ്റിയതാണെന്ന്’ പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ മാർക്കിട്ടു തന്ന് എന്നെ പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചു. പുതിയ ബോധന വിശകലന രീതികൾ അന്യമായിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു അതെന്നോർക്കണം. എന്നെ ചരിത്രാന്വേഷിയാക്കിയ തങ്ക ടീച്ചറെ പിന്നീട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന ദുഃഖം ഇന്നും നൊമ്പരമായി മനസ്സിലുണ്ട്. യൂസുഫ് മാഷ് സർവവിജ്ഞാന കോശമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലിഷായിരുന്നു മാഷ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. അറബി അധ്യാപകൻ കരീം മാഷ്, സ്പോർട്സിന്റെ ചുമതലക്കാരനും കൂടിയായിരുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ യാത്രയയപ്പുണ്ടായി. സ്കൂളിനടുത്തുള്ള ഗണേഷ് ഹോട്ടലിൽനിന്നായിരുന്നു തനിവെള്ളം പോലുള്ള ചായ. എന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന ജബ്ബാർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കവിത ചൊല്ലി. കവിതയിൽ ചായക്കടക്കാരനും കടന്നുവന്നു. അവസാനത്തെ ആ വരി ഇങ്ങിനെ: ‘പച്ചവെള്ളത്തെ ചായയോടുപമിച്ച ഹോട്ടൽ ഗണേഷേ നമസ്കാരം’.

കുറ്റിപ്പുറം ഗവ. സ്കൂളിലായിരുന്നു ഹൈസ്കൂൾ പഠനം. നിളാ നദിക്കരയിലുള്ള വിദ്യാലയം ഞങ്ങളുടെ സർഗശേഷിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു. പ്രസംഗം, നാടകം, എഴുത്ത് ഇവയിലെല്ലാം താൽപര്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിയ കാലം. നദീതടങ്ങളിലായിരുന്നല്ലോ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പിറവി. അയ്യൂബും ചന്ദ്രനുമായിരുന്നു എന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്നിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ മലയാളം അധ്യാപകനായ പ്രഭാകരൻ മാഷായിരുന്നു. ഞാൻ അറബി പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയാണ്. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാകണം, മാഷ്ടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ഞാൻ പതിഞ്ഞു. ഒഴിവുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം എന്നെക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു. ഉച്ചാരണം പറഞ്ഞുതന്നു. സ്കൂൾ കലോൽസവത്തിൽ നാടകം സ്വയം എഴുതി അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു.

മാഷ്ടെ പ്രേരണയിൽ എഴുതിയ ‘ഗ്രേസി’ എന്ന നാടകം ഞാൻ തന്നെ മുഖ്യകഥാപാത്രമായി സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അന്ന് ആ നാടകത്തിൽ നായികയായി പെൺവേഷമിട്ട സുഹൃത്തിന്റെ കുറേക്കാലത്തെ വിളിപ്പേര് ഗ്രേസി എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാനാപേരു തന്നെയാണ് അവനെ വിളിക്കാറ്. സ്നേഹത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓർമകൾക്കു മുന്നിൽ പ്രണാമം. ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ച വാസു മാഷ്, കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച സൈദ് മുഹമ്മദ് മാഷ്, കൃഷ്ണൻ മാഷ്, രസതന്ത്രം പഠിപ്പിച്ച രത്നകുമാരി ടീച്ചർ, ചരിത്രാധ്യാപകനായിരുന്ന ജനാർദ്ദനൻ മാഷ്, ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച വേലു മാഷ്, നടരാജൻ മാഷ്, കോഴിക്കോട് റേഡിയോ നിലയത്തിൽ വോയ്സ് ടെസ്റ്റിന് പോകാൻ നിർബന്ധിച്ച ശ്യാമസുന്ദരൻ മാഷ് തുടങ്ങിയവർ ഓർമപ്പുറത്ത് ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്.

രസതന്ത്രം പഠിക്കാൻ വളരെ അകലെയല്ലാത്ത രത്നകുമാരി ടീച്ചറുടെ വീട്ടിലാണ് പോകാറ്. ജോലിത്തിരക്കിനിടയിലും അവരെനിക്കു ട്യൂഷനെടുത്തു. ഒരു പൈസ പോലും ടീച്ചർ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയില്ല. ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ചായയും പലഹാരവും കഴിപ്പിച്ചേ വിട്ടുള്ളൂ. ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ടീച്ചറെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. പഴയപോലെ സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞ് ചായ തന്ന് ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. മാറാത്തവർ അധ്യാപകരേയുള്ളൂ എന്ന് രത്നകുമാരി ടീച്ചറുടെ വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു.

പ്രീഡിഗ്രിക്ക് ചേന്ദമംഗല്ലൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണു പഠിച്ചത്. പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഒ. അബ്ദുല്ലയുടെ ക്ലാസ്സുകളും വിദ്യാർഥികളോടുള്ള സമീപനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച കാസിം ഇരിക്കൂർ ചരിത്രത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വർധിപ്പിച്ചു. ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപര്യം ജനിപ്പിച്ചത് യൂസഫലി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ്. മാണിസാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓർമയിൽ കൊത്തിവച്ചപോലെ കിടപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹമെടുത്ത Enchanted Shirt, Abbot of Canterbury, Solitary Reaper തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലിഷ് കവിതകൾ, മുന്നൊരുക്കമേതുമില്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്നും ക്ലാസ്സെടുത്തു കൊടുക്കാനാകും. അത്രമാത്രം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞവയായിരുന്നു മാണിസാറെടുത്ത പാഠഭാഗങ്ങൾ.

‘The King was sick,

his cheek was red

and his eye was clear and bright.

But he said, he was sick’.

35 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഇങ്ങിനെ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ യോഗ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പകർന്ന അനുഭൂതി കുറച്ചൊന്നുമല്ല.

പ്രസംഗവും വായനയും നല്ല നിലയിൽ നടന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. അധ്യാപകരുടെ ഇടപെടലുകളും പ്രോൽസാഹനവും നല്ല മാർക്കോടെ പ്രീഡിഗ്രി പാസ്സാകാൻ സഹായിച്ചു.

ഡിഗ്രിക്ക് ചരിത്രവും ധനതത്വശാസ്ത്രവും ഡബിൾ മെയ്നായി എടുത്തു. തിരൂരങ്ങാടി പിഎസ്എംഒ കോളജിലാണ് ചേർന്നത്. ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അവിടെ ചെലവഴിച്ച അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ. ഉള്ളറിഞ്ഞും മനസ്സു നിറഞ്ഞും കോളജിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥൻമാർ ജീവിതത്തിലെ വഴികാട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു അനാഥാലയത്തിന്റെ കോംപൗണ്ടിലാണ് കോളജ്. അറിവ് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർ പകർന്നു നൽകിയത്. മനുഷ്യസ്നേഹവും ആർദ്രതയുമെല്ലാം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോക്കർ സാഹിബ് കോളജിലെ ഗുരുമുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രഫ. അഹമ്മദ്കുട്ടി സാഹിബ് അതീവ ഗൗരവക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും രക്ഷിതാവിനെപ്പോലെയാണ് ഞങ്ങളോടു പെരുമാറിയത്. ശരിക്കും സ്നേഹമുള്ള സിംഹം.

വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ക്യാംപസിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രസംഗിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പ്രസംഗം സശ്രദ്ധം കേട്ട് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽവച്ച് പ്രശംസിക്കുകയും പോരായ്മകൾ സ്വകാര്യമായി സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്കു വിളിച്ച് പറഞ്ഞുതരികയും ചെയ്ത കമാൽപാഷ സാർ, വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ, ക്ലാസ്സിൽ വൈകിയെത്തിയപ്പേൾ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ‘Mr Jaleel, you are too early for the next hour’ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ അബ്ദുൽഅലി സാർ, കുട്ടികളെ ഒരു നോട്ടംകൊണ്ടു പോലും നിരുൽസാഹപ്പെടുത്താത്ത റസാക്ക് സുല്ലമി സാർ, ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിത്തന്ന കോയക്കുട്ടി സാർ, അധ്യാപകൻ വിദ്യാർഥിയുടെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞ ഹുസൈർ സാർ, പഠനം സുന്ദരമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രഫസർ എൻ. ദാമോദരൻ സാർ, ഒരു ചെറുചിരിയിൽ കരുതൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച കൈരളി ടീച്ചർ, നിർബന്ധിച്ച് പ്രസംഗ മൽസരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ച അബ്ബാസ് സാർ, സംശയനിവാരണം ഹോബിയാക്കിയ കെ.എം.ഡി. സാർ, ചരിത്രത്തെ അത്യാകർഷകമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച റസാക്ക് സാർ, എപ്പോഴും വിദ്യാർഥികളുടെ പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച ജോൺ സാർ, സാങ്കേതികമായി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അകമഴിഞ്ഞ് പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച ഒമാനൂർ മുഹമ്മദ് സാർ, ബീപാത്തു ടീച്ചർ, വേദനയിൽ താങ്ങായ വഹാബ് സാർ... അങ്ങിനെ അങ്ങനെ നിറം മങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എത്രയെത്ര സ്നേഹനിധികളായ അധ്യാപകർ.

എം.എ കഴിഞ്ഞ് എം.ഫില്ലിന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസിലാണ് പ്രവേശനം കിട്ടിയത്. ഡോ. എസ്.എം. മുഹമ്മദ്കോയ സാറായിരുന്നു എന്റെ ഗൈഡ്. സൗമ്യരിൽ സൗമ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിതൃവാത്സല്യത്തോടെ മാത്രമേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. ‘1921 ലെ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ദാർശനിക ഭൂമിക’ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ടോപിക്. ചോരത്തിളപ്പുള്ള കാലമായതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ചതു കണ്ടെത്താൻ വലിയ ഉൽസാഹമായിരുന്നു. അതിനാൽതന്നെ ഡൽഹിയിലും മദ്രാസിലുമൊക്കെപ്പോയി ഒറിജിനൽ സോഴ്സസ് നിരവധി ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട കോയ സാർ പറഞ്ഞു: ‘എം.ഫിൽ കഴിഞ്ഞ് പിഎച്ച്ഡിക്ക് പോകണം. ബ്രേക്ക് വരാതെ നോക്കണം’. ആ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു.

അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിഎച്ച്ഡിക്കു ചേർന്നു. ജമാൽ മുഹമ്മദ് സാറായിരുന്നു ഗൈഡ്. സമയബന്ധിതമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായിരുന്നു. തീസിസ് പുസ്തകമാക്കണമെന്ന് ജമാൽസാർ ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ‘മലബാർ കലാപം ഒരു പുനർവായന’ എന്ന പേരിൽ തീസിസ് പുസ്തകമായത് അങ്ങിനെയാണ്. ചിന്തയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ഏഴ് പതിപ്പുകളാണ് ഇറങ്ങിയത്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് പതിപ്പ് ഡിസി ബുക്സ് ഈയിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പുസ്തകത്തിന്റെ അറബി എഡിഷൻ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. ഡിസി ബുക്സ് പ്രസാധകരായ ‘മുഖപുസ്തകചിന്തകൾ - ആസ്യാത്ത മുതൽ ആസ്യാത്ത വരെ’, സിതാര പബ്ലിക്കേഷൻസ് അക്ഷരലോകത്തെത്തിച്ച ‘ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായ ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം’ എന്നീ രചനകൾ പിറവിയെടുത്തതും എന്റെ ഗുരുനാഥൻമാരുടെ പ്രേരണയിലാണ്. നാലാമത്തെ കൃതിയായ ‘മതം മതഭ്രാന്ത് മതേതരത്വം’ ഉടൻ വായനക്കാരുടെ കൈകളിലെത്തും. മഹ്മൂദ് സാറിന്റെയും സത്താർ സാറിന്റെയും നിരന്തരമായ ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് പുസ്തക രചനയിലേക്കു തിരിയാൻ പ്രേരണയായത്. നമ്മളോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഓർമകൾ മണ്ണടിയാതിരിക്കാൻ നല്ല സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പക്ഷം.

ഓരോരുത്തരേയും അവരവരാക്കുന്നതിൽ ഗുരുനാഥൻമാർക്കുള്ള പങ്ക് അനൽപമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും വിജയത്തിളക്കത്തിനു പിന്നിൽ ഒരധ്യാപകന്റെ ദൃശ്യമോ അദൃശ്യമോ ആയ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ഉറപ്പാണ്. അധ്യാപകരാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാകാം, ഡിഗ്രിയും പിജിയും പഠിച്ച അതേ കോളജിൽ, വിദ്യാർഥി യൂണിയന്റെ ചെയർമാനായ അതേ ക്യാംപസിൽ, ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ഒരധ്യാപകനായി എത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായത്. ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്. വിദ്യാർഥിയിൽനിന്ന് അധ്യാപകനിലേക്കുള്ള വേഷപ്പകർച്ചയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചറിയുകതന്നെ വേണം. അധ്യാപകരുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റിയ വിദ്യാർഥിയാകാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ അധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഇഷ്ടഭാജനമാകാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ? കഴിവിന്റെ പരമാവധി വിദ്യാർഥികളുടെ നന്മയ്ക്കായി യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലമുണ്ടായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതു പറയേണ്ടത് എന്റെ വിദ്യാർഥികളാണ്. ഊണിനെക്കുറിച്ചു പറയേണ്ടത് ഉണ്ണാമൻമാരാണല്ലോ?

ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എല്ലാ ഗുരുവര്യൻമാരുടെയും സന്മനസ്സിനുമുന്നിൽ ബഹുമാനാദരങ്ങളോടെ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം...



