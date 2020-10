കോവിഡ് വ്യാപനം വിലയിരുത്തിയിട്ടേ അടുത്ത മാസം സ്കൂൾ തുറക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്നു പറയാനാവൂ എന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതർ. കോവിഡ് വർധിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് അപകടമാണ്.

രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ തുറന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചും ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചും മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ.



