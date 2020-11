പ്ലസ് വൺ ക്ലാസിന് തുടക്കം; സിലബസ് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ല

ഒടുവിൽ പ്ലസ് വൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കും തുടക്കം. ഇന്നലെ അരമണിക്കൂർ വീതം ഇംഗ്ലിഷ്, മാത്‌സ് ക്ലാസുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം, 5 മാസം വൈകി ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ആശങ്കയിലാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സിലബസ് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ല. സിബിഎസ്ഇ 11,12 ക്ലാസ് സിലബസ് 30% കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ പീരിയഡ് മാത്രം വച്ച് സിലബസ് പഠിപ്പിച്ചുതീർക്കുക അപ്രായോഗികമാണെന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു. പ്രാക്ടിക്കലുകളുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമാകാനുണ്ട്. 10, 12 റഗുലർ ക്ലാസുകൾ 15നു ശേഷം തുടങ്ങുന്നതോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം വരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



പ്ലസ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്മെന്റ് ആയി



പ്ലസ് വൺ സ്കൂൾ, കോംബിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 23,663 പേർക്ക് അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്ന (10,312) മലപ്പുറത്തു 3380 പേർക്ക് അലോട്മെന്റ് ലഭിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിൽ 2203 ഒഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 1144 അപേക്ഷകരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ട്രാൻസ്ഫർ അലോട്മെന്റിനു ശേഷം ഒഴിവുവന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള 2–ാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. നേരത്തെ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്കും പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ അലോട്മെന്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നവർ റിന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അപേക്ഷ പുതുക്കണം. അവസാനതീയതി 5.

