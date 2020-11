മല്ലപ്പള്ളി ∙ ബിഎഎം കോളജ് കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ബി ഇൻസ്പയേഡ് ബി ആൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ’ വെബിനാർ 11 ന് 2.30 മുതൽ 3.30 വരെ നടക്കും.ഇത്തവണത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിസർച് ഫെലോഷിപ് നേടിയ മലയാളി ഗവേഷക കാവ്യ ജോസ് വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കും. ഒന്നു മുതൽ 12 വരെ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഫെലോഷിപ് നേടിയ വിദ്യാർഥിയാണ് കാവ്യ. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9496250977

English Summary : BAM College 'Be Inspired Be An Ispiration' Webinar