തിരുവനന്തപുരം ∙ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻറ് കൗൺസിലിങ് സെൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വച്ച കരിയർ മാസ്റ്റർമാർക്കുള്ള അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2019 -20 അധ്യയന വർഷത്തെ അവാർഡുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ മാസ്റ്റർ ആയി നിഷ ആൻറണിയെ (വെള്ളൂർ ഗവ. വിഎച്ച്എസ് എസ്, പാമ്പാടി) തിരഞ്ഞെടുത്തു.



English Summary : Nisha Antony won the Best Career Master Award 2020 from the Directorate of VHSE