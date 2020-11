മികവിന്റെ പടവുകൾ കയറാൻ ഇൻസ്പയർ, 60,000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ് നേടാം

കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പ് ആവിഷ്ക‌രിച്ചു നടപ്പാക്കിവരുന്ന വിശാലപദ്ധതിയാണ് ഇൻസ്പയർ (INSPIRE: Innovation in Science Pursuit for Inspired Research; www.online-inspire.gov.in). പരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് നോക്കിയാണ് അർഹരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മൂന്നു സ്കീമുകളാണ് ഇൻസ്പയറിനുള്ളത്

1. സ്കീം ഫോർ ഏർലി അട്രാക്‌ഷൻ ഓഫ് ടാലന്റ് (SEATS): 6 മ‌ുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 10 – 15 വയസ്സുകാരായ കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതി. 10 ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് 5000 രൂപ സ്കോളർഷിപ്. 9–ാം ക്ലാസിലെ 50,000 സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സമ്മർ ക്യാംപ് സംഘടിപ്പിക്കും.



2. ഷീ (SHE): സ്കോളർഷിപ് ഫോർ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ): അടിസ്ഥാന സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ബാച്‌ലർ, മാസ്റ്റർ ബിരുദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന 10,000 വിദ്യാർഥികൾക്ക് 80,000 രൂപ വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്.



(ഇതിൽ 60,000 രൂപ വിദ്യാർഥിക്കും 20,000 രൂപ സമ്മർ പ്രോജക്ട് നയിക്കുന്ന ഗവേഷകനും. പരമാവധി 5 വർഷം), പ്രായം 17-22.

3. അഷ്വേർഡ് ഓപർച്യുണിറ്റി ഫോർ റിസർച് കരിയേഴ്സ് (AORC): (എ) എൻജിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാന/പ്രയുക്ത സയൻസ് ശാഖകളിലെ ഡോക്ടറൽ ഗവേഷണത്തിന് 1000 ഫെലോഷിപ്പുകൾ. പ്രായം 22-27.(ബി) ഇൻസ്പയർ ഫാക്കൽറ്റി സ്കീം പ്രകാരം 1000 പേർക്ക് 5 വർഷത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന/പ്രയുക്ത സയൻസ് ശാഖകളിൽ പോസ്റ്റ്–ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്. പ്രായം 27-32.



‘ഷീ’ പ്രോഗ്രാം – വിശദാംശങ്ങൾ

2020 ൽ 12 ജയിച്ചവരുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഡിസംബർ 31 വരെ സ്വീകരിക്കും. പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ വിഭാഗക്കാരെ.

1) 12 ജയിച്ച ബോർഡിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 1% പേരിൽപ്പെട്ട, നാചുറൽ / ബേസിക് സയൻസിൽ ബിഎസ്‌സി, ബിഎസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംഎസ്‌സി / എംഎസ് പഠിക്കുന്നവർ



2) ജെഇഇ മെയിൻ, ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ്, നീറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ആദ്യ 10,000 റാങ്കിൽപ്പെട്ട ബിഎസ്‌സി, ബിഎസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംഎസ്‌സി / എംഎസ് പഠിക്കുന്നവർ.

3) 12 ജയിച്ച ബോർഡിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന 1% പേരിൽപ്പെട്ട, ഐസർ, നൈസർ, UM-DAE-CBS (അണുശക്തി വകുപ്പിലെ സെന്റർ ഫോർ ബേസിക് സയൻസസ് – യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മൂംബൈ), വിശ്വഭാരതി– ശാന്തിനികേതൻ ഇവയൊന്നിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംഎസ് പഠിക്കുന്നവർ.

4) കെവിപിവൈ നേടി, നാചുറൽ സയൻസിൽ ബാച്‍ലർ / മാസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികൾ.

5) നാഷനൽ ടാലന്റ് േസർച് എക്സാമിനേഷൻ (NTSE) / ജഗദീഷ് ബോസ് നാഷനൽ ടാലന്റ് േസർച് (JBNSTS) സ്കോളർമാർ, ഇന്റർനാഷനൽ ഒളിംപിയാഡ് മെഡലിസ്റ്റ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നാചുറൽ സയൻസിൽ ബാച്‍ലർ / മാസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികൾ.

പഠനവിഷയങ്ങൾ, അപേക്ഷാരീതി



ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‍സ്, ബയോളജി, സ്റ്റാറ്റ്സ്, ജിയോളജി, അസ്ട്രോഫിസിക്സ്, അസ്ട്രോണമി, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബോട്ടണി, സുവോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ആന്ത്രപ്പോളജി, മൈക്രോബയോളജി, ജിയോഫിസിക്സ്, ജിയോകെമിസ്ട്രി, അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സയൻസസ്, ഓഷ്യാനിക് സയൻസസ് ഇവയിലൊന്നായിരിക്കണം പഠനവിഷയം. എൻജിനീയറിങ്, മെഡിസിൻ, മിലിറ്ററി / ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസ്, അഗ്രികൾചർ, ബയോടെക്നോളജി, ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എജ്യൂക്കേഷൻ മുതലായവ പഠിക്കുന്നവരെ പരിഗണിക്കില്ല. വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം, ഓപ്പൺ സർവകലാശാല എന്നിവ വഴിയുള്ള പഠനത്തിനും ഷീ സ്കോർഷിപ്പില്ല.

ഇപ്പോൾ 12 ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കും ബിഎസ്‌സി, ബിഎസ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംഎസ്‌സി / എംഎസ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചേർന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഹാർഡ് കോപ്പിയോ രേഖകളോ അയയ്ക്കേണ്ട. ഒന്നിലേറെ അപേക്ഷ അയയ്ക്കരുത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ 12 ജയിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ട. 2019 ൽ സ്കോളർഷിപ് കിട്ടിയവരുടെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് (കട്ട് ഓഫ് %) പരീക്ഷാബോർഡ് തിരിച്ച് സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള സിലബസ് – 97.50 %, സിബിഎസ്ഇ – 94.60 %, ഐസിഎസ്ഇ – 96.60 %. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു വെബ് സൈറ്റ് നോക്കുക.

വിലാസം: INSPIRE Programme Division, Department of Science & Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi– 110 016; ഫോൺ: 0120-4676260, ഇമെയിൽ: inspire.prog-dst@nic.in.

English Summary: INSPIRE: Innovation in Science Pursuit for Inspired Research