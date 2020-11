െമഡിക്കൽ കോളജുകൾ ഡിസംബർ ഒന്നിന് മുൻപു തുറക്കണം

ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളെല്ലാം ഡിസംബർ ഒന്നിനു മുൻപ് തുറക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകി. ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ (എൻഎംസി) ശുപാർശയനുസരിച്ചാണിത്. ഇപ്പോൾത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോളജുകൾക്കു ക്ലാസ് തുടരാം. ക്ലാസ്മുറി, ലാബ്, തിയറ്റർ, പൊതുസ്ഥലം, ഹോസ്റ്റൽ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും കോവിഡ് നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. പരിശീലനത്തിന് കോവിഡ്–ഇതര ബെഡുകൾ സജ്ജമാക്കണം. 2021–25 കാലത്തെ പരിശീലന സമയക്രമവും എൻഎംസി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. www.nmc.org.in.

English Summary : Coronavirus - Medical colleges may open by December 1, says Health Ministry