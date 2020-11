പഠിക്കാം ഉൽപാദനം കൂട്ടുന്ന പഠനം

തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പേരാണ് ഈ പഠനശാഖയുടേത്. വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമല്ല ഇത്. ലഭ്യമായ വിഭവശേഷി ബുദ്ധിപൂർവം വിന്യസിച്ച് ഉൽപാദനം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുന്ന രീതികളാണ് ഈ ശാഖയിലുള്ളത്.

പ്ലാന്റ് കാര്യക്ഷമത പ്രധാനമായ എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളിലും ഈ വിഷയത്തിനു പ്രാധാന്യമേറെയാണ്. ജോലി ലഘൂകരിക്കൽ, പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ്, കൺസൽറ്റൻസി പ്രവർത്തനങ്ങളുമാകാം. വ്യവസായരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണമേന്മയും പകരുന്ന സാങ്കേതിക ശൈലികളാണ് ഇൻഡസ്‌ട്രിയൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ മേഖല. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വ്യവസായം, മണലിൽ പടുത്തുയർത്ത മണിമാളിക പോലെയാകും. ‘ഒരു കല്ലുകൊണ്ടു രണ്ടു പക്ഷികളെ കൊന്ന് കല്ലു തിരികെയെടുക്കുന്ന’ എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പെർട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയർ എന്നു നർമമൊഴി!

ഉൽപാദനം, ഉൽപാദനക്ഷമത

യന്ത്രങ്ങളുടെയോ ജീവനക്കാരുടെയോ സംഖ്യ വർധിപ്പിക്കാതെ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ, ഉൽപാദനക്ഷമത (പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി) കൂട്ടിയെന്നു നാം പറയും. കാര്യക്ഷമത ഉയർത്തി ഉൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ചുമതലയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയർ നിർവഹിക്കുന്നത്.

പത്തടി ഉയരത്തിൽനിന്ന് 20 ചാക്ക് പഞ്ചസാര താഴെ കൊണ്ടുവരണമെന്നിരിക്കട്ടെ. രണ്ടു ചുമട്ടുകാർക്കു പടി കയറിയും ഇറങ്ങിയും ഭാരം ചുമന്ന് ഇതു സാധിക്കും. പക്ഷേ, ബലമുള്ള ചരിവുപലക വച്ച്, ചാക്കു തള്ളിനീക്കി, ഒരാൾക്കു ക്ലേശരഹിതമായി ഇക്കാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയും.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉൽപാദനപ്രക്രിയകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തി, ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന രീതിയാണ് ‘സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ’. 1000 ട്യൂബ് ലൈറ്റുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുപോലും കേടാകാതെ കിട്ടാൻ ‘ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്’ (TQM) തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാം. ഡിസൈൻ ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ചലനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമായ രീതികൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയർ നിർദേശിക്കുന്നു.

ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ

∙NITIE: National Institute of Industrial Engineering, Vihar Lake, Mumbai: പിജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ (i) ഇൻഡസ്‌ട്രിയൽ എൻജിനീയറിങ് (ii) മാനുഫാക്ചറിങ് മാനേജ്‌മെന്റ് (iii) പ്രോജകട് മാനേജ്‌മെന്റ്. നിശ്ചിത മാർക്കോടെ പ്രസക്ത ശാഖയിലെ എൻജി./ടെക്‌നോളജി ബിരുദമുള്ളവർക്കു പ്രവേശനം. അക്കാദമിക മികവ്, ഗേറ്റ് സ്കോർ, സേവനപരിചയം, ഇന്റർവ്യൂവിലെയും ഗ്രൂപ് ചർച്ചയിലെയും പ്രകടനം എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാവും റാങ്കിങ്.

∙കേരള എൻട്രൻസ്‌ വഴി ബിടെക്: കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്, തിരുവനന്തപുരം.

∙IIT Kharagpur: (i) BTech in Industrial Engineering (ii) Dual Degree (5 year)-BTech in Industrial Engineering and MTech in Industrial Engineering & Management (iii) Dual Degree (5 year)-BTech in Mfg. Science & Engg and M.Tech in Industrial Engineering & Mangement (iv) MTech in Industrial Engineering & Management (v) MS (vi) PhD.

∙USA: Georgia Institute of Technology/Kansas State University/University of California–Berkeley.



English Summary: Career Scope Of Industrial Engineering